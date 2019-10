Fortaleza e Chapecoense fazem confronto direto pela permanência na Série A

Fortaleza e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30, na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No primeiro turno, o duelo entre as equipes acabou 3 a 1 para o Leão do Pici, com dois gols de Marcinho e um de Oswaldo para os vencedores, e Rildo para os catarinenses.

Em seu terceiro jogo à frente do Fortaleza desde seu retorno, Rogério Ceni não deve ter muitos problemas para montar a equipe. O zagueiro Jackson voltou a sentir dores no ombro contra o São Paulo, chegou a ficar de fora de atividades no início da semana e deve dar lugar a Paulão, estreando com a camisa tricolor.

Romarinho, fora do jogo na capital paulista por lesão no músculo adutor da coxa, e André Luis, substituído com dores após pisão, participaram normalmente dos treinamentos e devem estar à disposição.

Na 14ª colocação, com 25 pontos, três a mais que o CSA, primeira time na degola, o Leão precisa da vitória para respirar na tabela e se distanciar da zona de rebaixamento.

Na lanterna da competição e sem vencer há oito rodadas, a Chape chega em situação bastante delicada. Já são oito pontos atrás do Ceará, primeiro time fora da zona de rebaixamento e 90% de chance de ser de rebaixada.

O técnico Marquinhos Santos acredita que está na hora do triunfo, ainda mais contra um time que vai brigar pelo mesmo objetivo ao fim do torneio. “Não temos que arrumar desculpas, e pontuar. Buscar vitórias fora de casa. O próximo compromisso é o Fortaleza, é da nossa competição. O mínimo de um ponto temos que trazer e os três para buscar os primeiros times fora da zona”, disse.

Com o departamento médico lotado, o time de Chapecó não terá nove jogadores à disposição: Gum (estiramento na musculatura das costas), Eduardo (inflamação tibial na perna esquerda), Renato (lesão de grau um no músculo adutor da perna direita), Thiago Santos (transição após uma cirurgia no joelho esquerdo), Yann (cirurgia no joelho esquerdo), Vagner (cirurgia no joelho direito), Dalberto (lesão parcial do ligamento deltoide do tornozelo direito) e Henrique Almeida (lesão de grau dois no músculo anterior da coxa direita).

O confronto contra os cearenses será o primeiro do Verdão contra adversários diretos. No próximo domingo, Chapecoense recebe o Cruzeiro na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X CHAPECOENSE

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 9 de outubro de 2019 (quarta-feira)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Grazianni Maciel Rocha

FORTALEZA: Marcelo Boek; Gabriel Dias, Quintero, Paulão (Jackson) e Carlinhos; Felipe, Juninho, Edinho e Oswaldo; André Luis e Wellignton Paulista

Técnico: Rogério Ceni

CHAPECOENSE: Tiepo; Bryan, Douglas, Rafael Pereira e Roberto; Márcio Araújo, Elicarlos e Gustavo Campanharo; Régis, Everaldo e Renato Kayser.

Técnico: Marquinhos Santos