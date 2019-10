Fortaleza derrota Avaí na Ressacada e se afasta do Z4 do Brasileirão

Em duelo contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza foi a Florianópolis nesta quarta-feira e venceu o Avaí por 3 a 1, pela 29ª rodada da competição nacional. O resultado tranquilizou o Leão cearense na luta para se afastar do Z4 e afundou os catarinenses na lanterna da classificação.

Em golaço inusitado de bicicleta, o zagueiro Paulão abriu o placar para os visitantes. Vinícius Araújo até empatou no início do 2º tempo, mas mal deu tempo para o Leão da Ilha comemorar. O Tricolor do Pici voltou a pular na frente da contagem com Romarinho e carimbou o triunfo com Wellington Paulista.

A vitória deixou o Fortaleza com 35 pontos, ganhando duas posições e chegando a 12º na classificação. A equipe cearense está provisoriamente seis pontos acima do Cruzeiro, primeiro time da zona da degola.

Por outro lado, o Avaí se isolou ainda mais na 20ª posição. Com a vitória da Chapecoense sobre o Atlético-MG, o time de Florianópolis ficou a quatro pontos dos catarinenses e a 13 do primeiro time fora do Z4, sendo que a diferença ainda pode subir para 16.

O jogo

Os visitantes abriram o placar em um lance de rara felicidade de Paulão. Após cobrança de Nenê Bonilha aos 22 minutos da primeira etapa, a bola ficou presa no bate-rebate e acabou sobrando nos pés do zagueiro. Na primeira tentativa, o camisa 5 bateu na marcação. Na segunda, o defensor ajeitou e armou uma bicicleta certeira para furar as redes.

Aos 26, Jonathan igualou para os mandantes, mas após consulta ao VAR, o árbitro atestou falta do atacante no zagueiro Quintero e marcou falta no lance. O gol de empate acabou saindo apenas na segunda etapa, aos cinco minutos. O experiente meia Douglas colocou para Vinícius Araújo dentro da área, que só precisou bater na saída de Felipe Alves.

Mas não houve tempo para os catarinenses comemorarem. Dois minutos depois da igualdade, a equipe cearense saiu em contra-ataque e Bruno Melo cruzou para Romarinho. O atacante dominou na parte esquerda e mandou para dentro.

Já na reta final, a equipe comandada por Rogério Ceni matou o jogo com Wellington Paulista. Aos 39, Matheus Alessandro, que saiu do banco de reservas, dominou dentro da área e foi acertado pelo pé do zagueiro Kunde. Pênalti e expulsão após consulta ao VAR. Na cobrança, o centro-avante do Fortaleza bateu no centro e garantiu seu 12º tento no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1X3 FORTALEZA

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)

Data: 30 de outubro de 2019, quarta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (PB)

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Bruno Salgado Rizo (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Gols: Paulão, aos 22 minutos do 1º tempo, Romarinho, aos sete do 2º tempo e Wellington Paulista, aos 42 do 2º tempo, para o Fortaleza; Vinícius Araújo, aos cinco do 2º tempo, para o Avaí.

Cartões Amarelos: Léo e Jonathan (Avaí); Paulão (Fortaleza)

Cartão Vermelho: Kunde (Avaí)

FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Paulão e Bruno Melo; Araruna (Derley), Nenê Bonilha; Romarinho (Matheus Alessandro), Edinho (Kieza) e André Luís, Wellington Paulista.

Técnico: Rogério Ceni

AVAÍ: Vladimir; Léo (Douglas), Kunde, Ricardo e Julinho; Luanderson, Richard Franco (Luan Pereira) e Wesley; Jonathan, Vinícius Araújo​ e Igor Goularte (Bruno Sávio).

Técnico: Evando