Flamengo pede dinheiro por empréstimo e esfria interesse do Santos em Ronaldo

O Santos insiste pelo empréstimo de Ronaldo, mas o Flamengo exige dinheiro pela liberação e a negociação não avançou nos últimos dias.

O Rubro-Negro pensa em emprestar o volante no segundo semestre, porém, não quer cedê-lo de graça e nem pagar parte do salário. O Bahia também tem interesse.

“O Santos não paga por empréstimo de jogador”, resumiu o presidente José Carlos Peres, à Gazeta Esportiva.

Com dificuldade para reforçar o meio-campo após a saída de Jean Lucas rumo ao Lyon (FRA), o Peixe contava com a boa relação junto à diretoria do Flamengo para ter Ronaldo. Essa opção, no momento, é inviável.

Ronaldo tem 22 anos e havia sido aprovado por Jorge Sampaoli no início deste ano. O meio-campista foi revelado na Gávea e tem 13 jogos na temporada.

