Flamengo encara Avaí em Brasília para defender a liderança do Brasileirão

Líder do Brasileirão, o Flamengo encara o Avaí neste sábado, pela 18ª rodada da competição nacional. A partida será realizada no Mané Garrincha, em Brasília, já que a equipe catarinense vendeu o mando de campo, às 17 horas.

Com 36 pontos, o Rubro-Negro está no topo da tabela de classificação, à frente do Santos, que tem a mesma pontuação, mas tem menos gols a favor e pior saldo de gols. As duas equipes têm cinco pontos de vantagem para o terceiro colocado Corinthians.

Embalada após classificação para às semifinais da Libertadores e a vitória marcante sobre o Palmeiras no último domingo, no Maracanã, a equipe do técnico Jorge Jesus terá vários desfalques para o duelo na capital do país.

O zagueiro Rodrigo Caio recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Verdão, e terá de cumprir suspensão automática. Já Bruno Henrique, Arrascaeta e Berrío, foram convocados para defender, Brasil, Uruguai e Colômbia, respectivamente, em amistosos internacionais.

As ausências darão oportunidades para alguns atletas que não têm atuado recentemente, como o zagueiro Rhodolfo, e os atacantes Vitinho e Reinier. Este último, convocado para amistosos pela Seleção Brasileira sub-17, foi alvo de um pedido do Flamengo ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Liberado por unanimidade nesta sexta-feira, o jogador estará à disposição.

Pelos lados do Avaí, os zagueiros Betão e Kunde, e o lateral-direito Léo, todos entregues ao departamento médico, não treinaram durante a semana e continuam de fora da equipe. Assim, o técnico Alberto Valentim deve manter a escalação que iniciou a partida diante do Fluminense, na segunda-feira.

Na lanterna do Brasileirão, o Avaí só conqusitou sua primeira vitória diante do Tricolor carioca, na rodada passada, e chega mais animado para o confronto com o líder. Uma vitória pode finalmente tirar a equipe catarinense a incômoda última posição na tabela. Alberto Valentim, entretanto, admite que o favoritismo está do outro lado.

“Mesmo com total favoritismo para eles, podemos até citar um 90% para eles e 10% nós, o futebol não te dá garantias de que a equipe com maior aporte é que saia vencedora, o esporte tem disso, pode nos dar essas surpresas, temos condições de fazer um bom jogo, mesmo com eles sendo favoritos”, disse o treinador, que acredita que sua equipe pode surpreender um grande carioca mais uma vez na temporada.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Já o goleiro Rubro-Negro, Diego Alves, descarta qualquer sentimento de ‘já ganhou’, ou acomodação do elenco por conta do momento e da teórica superioridade da equipe.

“Euforia não passa perto. Foco é no trabalho, passo a passo. Temos uma sequência no Brasileiro a fazer agora. Estamos crescendo. O jogo contra o Avaí tem a mesma importância do jogo contra o Palmeiras. Não tem oba-oba. O Campeonato Brasileiro é longo e todas as forças estão em cima desses jogos,” garantiu o camisa 1 em entrevista coletiva.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

FICHA TÉCNICA

AVAÍ-SC X FLAMENGO-RJ

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data: Sábado, 7 de setembro de 2019

Horário: 17 horas

Árbitro: Edina Alves Batista (Fifa-SP)

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho (Fifa-SP) e Neuza Ines Back (Fifa-SP)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

AVAÍ: Vladimir; Iury, Ricardo, Marquinhos Silva e Igor Fernandes; Pedro Castro, Richard Franco e João Paulo; Caio Paulista, Lourenço e Brenner

Técnico: Alberto Valentim

FLAMENGO: Diego Alves; Rafinha, Rhodolfo, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Reinier; Vitinho e Gabriel

Técnico: Jorge Jesus