Flamengo e Inter se reencontram pelo Brasileirão

Menos de um mês depois de se enfrentarem pelas quartas de final da Copa Libertadores, Flamengo e Internacional se reencontram nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro venceu seus últimos sete compromissos pela competição, sendo o mais recente por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, e lidera com 45 pontos. Já o Colorado, que vem de um triunfo por 1 a 0 sobre a Chapecoense, aparece na quarta posição com 36 pontos.

Na Libertadores o Flamengo levou a melhor e eliminou o rival com um triunfo por 2 a 0 em casa e com um empate por 1 a 1 no Rio Grande do Sul. Porém, os flamenguistas entendem que não há ligação entre aquelas partidas e o duelo desta quarta-feira.

“O Campeonato Brasileiro é muito competitivo e isso gera uma dificuldade muito grande. Enfrentamos o Cruzeiro, agora teremos o Internacional pela frente, depois o São Paulo, enfim, não conseguimos ter um tempo ou um jogo tranquilo na competição. Até os times que estão na parte de baixo da tabela de classificação criam muitas dificuldades. Esperamos uma partida muito perigosa com o Internacional, que mostrou que tem um time para brigar em várias frentes e agora está com o pensamento voltado apenas em conquistar seus objetivos no Campeonato Brasileiro”, disse o zagueiro Rodrigo Caio.

Os colorados, dirigidos pelo técnico Odair Hellmann, seguem a mesma linha de raciocínio.

“É um novo jogo, uma nova história. Daquele jogo, logicamente, vamos levar em consideração a estratégia utilizada por cada equipe, mas trata-se de uma outra competição”, comentou o volante Rodrigo Lindoso.

Em termos de escalação o Flamengo do técnico Jorge Jesus tem um reforço. Recuperado de dores no calcanhar direito, o meia Everton Ribeiro reaparece na vaga de Vitinho. Assim, Jorge Jesus volta a ter força máxima.

Pelo lado do Inter, a base será a mesma que derrotou a Chapecoense. O meia Andres D’Alessandro segue em recuperação da lesão muscular na coxa direita e fica de fora. Em compensação, o meia Nonato, recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, e o atacante Rafael Sóbis, recuperado de um edema na coxa esquerda, ficam à disposição.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro as duas equipes se enfrentaram na Arena Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), e o Internacional levou a melhor, ganhando por 2 a 1. O argentino Martín Sarrafiore e o peruano Paolo Guerrero anotaram os gols dos gaúchos, com o uruguaio De Arrascaeta descontando.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X INTERNACIONAL

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 25 de setembro de 2019 (Quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

FLAMENGO: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Fillipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e De Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol

Técnico: Jorge Jesus

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson e Patrick; Wellington Silva, Nico López e Paolo Guerrero

Técnico: Odair Hellmann