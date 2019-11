Flamengo chega a 99% de chances de título após rodada positiva no Brasileirão

O Flamengo está com mais de uma mão na taça do Campeonato Brasileiro. Em uma rodada em que a diferença para o vice-líder Palmeiras voltou a dez pontos, o time carioca alcançou 99% de chances de conquista da competição, segundo levantamento do site Infobola, do matemático Tristão Garcia.

Restam seis jogos para cada equipe até o fim do Brasileirão. O Flamengo chegou aos 77 pontos após a vitória diante do Bahia no Maracanã. Já o Palmeiras apenas empatou com o Corinthians no Pacaembu e está com 67.

Até o fim da competição, o Flamengo enfrenta Vasco (casa), Grêmio (fora), Ceará (casa), Palmeiras (fora), Avaí (casa) e Santos (fora). Já o Verdão tem a seguinte sequência: Bahia (fora), Grêmio (casa), Fluminense (fora), Flamengo (casa), Goiás (casa) e Cruzeiro (fora).

Além da busca pelo título nacional, o Flamengo também se concentra na final da Libertadores. No dia 23, disputa a final do torneio continental diante do River Plate da Argentina, em jogo único marcado para a cidade de Lima, no Peru.

