Flamengo bate Galo e amplia vantagem na liderança do Brasileirão

O Flamengo segue na sua caminhada rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Em partida disputada na noite desta quinta-feira, no Maracanã, a equipe rubro-negra derrotou o Atlético-MG por 3 a 1 e abriu oito pontos de vantagem sobre Santos e Palmeiras, seus perseguidores diretos.

Foi a décima vitória em 11 jogos disputados pelo time dirigido por Jorge Jesus, que chegou aos 55 pontos ganhos contra 47 pontos dos adversários mais próximos. O Galo segue com 31 pontos na 11ª colocação. Os gols foram marcados por Willian Arão, Vitinho e Reinier para a equipe da casa, enquanto Nathan descontou para a equipe mineira.

Mesmo desfalcado de titulares como Gabigol, Arrascaeta e Rodrigo Caio, a equipe da Gávea não deu a menor chance ao adversário que entrou com o objetivo de apenas se defender, mas não conseguiu segurar o ímpeto do time carioca. O Galo chegou até a empatar no início do segundo tempo em lance isolado, mas não teve condições de resistir ao melhor futebol do Flamengo.

O jogo – Apoiado por grande torcida, o Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Atlético, armado com três zagueiros, tentava impedir a progressão da equipe carioca. Aos sete minutos, Reinier recebeu na entrada da área e bateu sem direção. No minuto seguinte, o jovem atacante recebeu de Bruno Henrique e chutou contra um adversário. Os jogadores rubro-negros pediram a marcação de pênalti, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

Só aos 20 minutos é que a equipe mineira chegou com perigo em cruzamento fechado de Fábio Santos que quase surpreendeu o goleiro Diego Alves. O Flamengo respondeu dois minutos depois com boa jogada de Rafinha pela direita. O lateral cruzou e provocou grande confusão na defesa do Galo, mas ninguém conseguiu concluir para o gol.

O Flamengo seguia controlando as ações e, aos 33 minutos, foi a vez de Everton Ribeiro invadir a área e concluir, mas a bola saiu. Aos 36 minutos, a pressão deu resultado. Após cobrança de escanteio, Willian Arão se antecipou aos zagueiros e cabeceou para marcar.

Na segunda etapa, o Atlético-MG voltou com Marquinhos na vaga de Ricardo Oliveira. E logo aos cinco minutos, o Galo empatou. Após falha de Gerson na saída de jogo, Nathan recebeu ótimo passe de Vinicius, se livrou do goleiro Diego Alves e tocou para as redes, deixando tudo igual no Maracanã.

Mesmo sem repetir a atuação da etapa inicial, o Flamengo marcou o segundo gol aos 16 minutos. Vitinho recebeu de Pablo Mari, se livrou de Igor Rabello e bateu no canto, sem chances para Wilson.

Aos 26, o goleiro Wilson evitou o terceiro gol ao defender um chute forte de Bruno Henrique, mas aos 30 minutos, não teve jeito. Reinier marcou o terceiro gol do Flamengo. Patrick e Maidana cometeram erros bisonhos dentro da área e a bola sobrou para Vitinho que lançou Reinier. O garoto dominou e bateu sem chances para o goleiro atleticano.

Nos minutos finais, o Flamengo apenas tocou a bola para gastar o tempo, enquanto a torcida gritava olé a cada toque, festejando mais uma vitória que colocou a equipe rubro-negra mais bem perto do título nacional.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO-RJ 3 X 1 ATLÉTICO-MG

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 10 de outubro de 2019 (Quinta-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Público: 63.385 presentes

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO)

VAR: Wagner Reway(Fifa-MT)

Cartão Amarelo: Maidana, Fábio Santos(AM)

Gols:

FLAMENGO: Willian Arão, aos 36 minutos do primeiro tempo; Vitinho, aos 16 e Reinier aos 30 minutos do segundo tempo

FLAMENGO: Diego Alves, Rafinha, Rhodolfo, Pablo Marí e Renê; Willian Arão, Gerson, Reinier(Vinicius) e Everton Ribeiro; Vitinho(Lucas Silva) e Bruno Henrique

Técnico: Jorge Jesus

ATLÉTICO-MG: Wilson, Igor Rabello, Léo Silva e Maidana; Patric, Elias(Bruninho), Nathan, Cazares(Di Santo) e e Fábio Santos; Vinicius e Ricardo Oliveira(Marquinhos)

Técnico: Rodrigo Santana