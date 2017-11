Felipe Melo celebra volta e agradece apoio da torcida do Palmeiras

Confira este e outros vídeos em

O volante Felipe Melo voltou a ser titular do Palmeiras após mais de três meses na tarde deste domingo, contra o Flamengo, no Palestra Itália, e deixou o gramado satisfeito com o que apresentou na vitória por 2 a 0 dos donos da casa. Pedido pela torcida entre os titulares, ele comentou a resposta dada pelo elenco dentro de campo para as críticas sofridas durante a última semana.

“Prefiro ser cobrado junto com os demais, quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. O time está de parabéns. Enfrentamos um adversário direto na luta por uma vaga no G4 e saímos bem, principalmente a defesa, que não levou gols”, comentou o meio-campista, que não escondeu a satisfação ao ver a pichação “Felipe Melo + 10” colocada na fachada do Palestra após o revés para o Vitória, na quarta.

“Existem os dois lados da moeda. Obviamente que isso mostra que as pessoas veem o nosso trabalho, mas os outros trabalham da mesma maneira. Não se viu falta de comprometimento no Palmeiras. Sou profissional, fiquei trabalhando, quietinho na minha. Muita coisa foi falada, muitas mentiras, mas quem trabalha, Deus ajuda. Pude colher um pouco do que venho plantando nos treinamentos”, disse ele, descartando um “vexame” da equipe.

“Claro que, quando se perde, existe a cobrança, é normal ter cobrança. É muito legal levantar caneco, ser campeão, mas a gente está junto quando ganha e quando perde. Ninguém está contente com isso”, continuou o atleta, que ainda teceu alguns comentários a respeito dos seus, agora, 11 meses de Palmeiras.

“Existem grandes jogadores nos outros times também e não importa o quanto você gastou. Todo mundo quer ganhar, mas às vezes acontece. No Brasil, quando você fala a verdade, você é personagem. Não sou personagem, eu falo a verdade. Não vou ser politicamente correto”, concluiu o palmeirense.