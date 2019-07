Entre vaias e aplausos, Bolsonaro é até xingado no Allianz Parque

O presidente Jair Bolsonaro esteve presente no empate em 1 a 1 entre Palmeiras e Vasco, no Allianz Parque, neste sábado, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Antes da bola rolar e no intervalo da partida, ele compareceu ao campo. Em um misto de aplausos e vaias, ouviu gritos de “mito”, mas também xingamentos.

Minutos antes da partida, Bolsonaro compareceu ao gramado cercado por algumas crianças, acompanhado do presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte. Chegou a acenar para alguns torcedores que já marcavam presença na arquibancada, e foi recepcionado com elogios e críticas. Além dos gritos de “mito”, foi possível ouvir o coro “Ei, Bolsonaro, vai tomar…”

Durante o intervalo, o presidente e sua comitiva desceram para a arquibancada e passaram pela região atrás do banco de reservas. Sua presença ali gerou atraso para o início do segundo tempo. O árbitro Ricardo Marques Ribeiro teve que esperar Bolsonaro se distanciar dos torcedores, descer por uma escada que dava acesso ao campo e sair por um túnel. Neste momento, as vaias aumentaram.

Jair Bolsonaro viajou, na tarde deste sábado, para assistir à partida. Durante a manhã, o presidente esteve presente cerimonia dos novos paraquedistas do Exército Brasileiro.