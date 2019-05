Em duelo direto, Santos e Internacional se enfrentam na Vila Belmiro

Em duelo direto pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, Santos e Internacional se enfrentarão neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada.

O Peixe ocupa a quarta colocação, com 10 pontos, uma posição acima do Inter, com nove. Na última rodada, o Alvinegro foi goleado por 4 a 0 pelo Palmeiras. O Colorado derrotou o CSA por 2 a 0.

O técnico Jorge Sampaoli teve a semana cheia de preparação no CT Rei Pelé, mas não deu pistas da escalação Todas as atividades foram fechadas à imprensa, como de costume.

Alison e Derlis González receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Jorge, Rodrygo e Eduardo Sasha devem retornar à equipe titular.

“Independentemente da derrota e contra quem, pressão sempre vem. Fizemos semana de reflexão, vimos nossos erros, mas foi normal. Trabalhamos todos os treinos bem para fazer o que professor bem. Semana está sendo bem produtiva”, disse Sasha, em entrevista coletiva.

O Internacional precisa acabar com o jejum de ainda não ter pontuado fora de casa no campeonato. Suspenso, o lateral-direito Zeca fica fora do duelo no fim de semana. Na sua vaga, deve entrar Bruno.

Devido a sequência de jogos, o meia D´Alessandro pode ser poupado diante do Peixe. Sarrafiore é o favorito para ocupar a vaga do meio-campista. Nico López e Guerrero permanecem no comando do ataque.

FICHA TÉCNICA

Santos x Internacional

Local: Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 26 de maio (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Pituca, Jean Lucas e Jean Mota (Lucas Veríssimo); Rodrygo, Soteldo e Eduardo Sasha

Técnico: Jorge Sampaoli

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba, Bruno, Emerson Santos, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Lindoso, Edenílson, D´Alessandro (Sarrafiore) e Nonato; Nico López e Paolo Guerrero

Técnico: Odair Hellmann