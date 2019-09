Em duelo direto, Palmeiras visita o Flamengo buscando aliviar pressão

Após viver uma semana complicada por conta da eliminação para o Grêmio na Copa Libertadores, o Palmeiras busca aliviar a pressão neste domingo, quando visita o Flamengo, no Maracanã, às 16 horas (de Brasília), pela 17ª rodada. O duelo coloca frente a frente duas equipes postulantes ao título, já que os cariocas são os líderes com 33 pontos, três a mais que os paulistas, donos da terceira posição mesmo com um jogo a menos.

Juntando os cacos após a inesperada queda no torneio continental, o Palmeiras quer vencer a primeira depois da parada da Copa América – foram seis partidas até então, com cinco empates e uma derrota. Para isso, contará com Felipe Melo, que conseguiu um efeito suspensivo no STJD para atuar mesmo após a suspensão de quatro jogos pela expulsão contra o Bahia.

Por outro lado, Bruno Henrique é dúvida. Substituído no segundo tempo do embate contra o Grêmio, o jogador tem um trauma no pé e pode não atuar. Caso realmente fique de fora, Matheus Fernandes sai na frente de Ramires para ficar com a vaga na equipe titular. Com uma lesão no tendão adutor da coxa direita, o lateral-direito Mayke é desfalque certo.

Apesar do cenário complicado na temporada, o Verdão tem o alento de somar bons números contra o Flamengo. O último revés do time palestrino sofrido para o Rubro-Negro aconteceu em 17 de setembro de 2014, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, a equipe carioca nunca mais bateu o Palmeiras. Foram nove jogos nesse período, com quatro vitórias dos alviverdes e cinco empates.

O Flamengo, por sua vez, vem de três vitórias consecutivas e vai contar com o Maracanã lotado para embalar a quarta. O jogo contra o Palmeiras é importante para o Rubro-Negro, que terá mais de um mês com total foco no Campeonato Brasileiro. Isso porque as semifinais da Copa Libertadores serão apenas em outubro.

Em termos de escalação, o Flamengo vai manter a base do time que avançou diante do Internacional. Porém, com o retorno do volante Willian Arão, que cumpriu suspensão diante do Colorado, o treinador vai decidir pela permanência de Gerson.

“No Campeonato Brasileiro, quem joga melhor é quem está na frente. Ninguém que joga mais bonito está atrás. Para mim, quem joga melhor no Brasil atualmente é o Flamengo. Vamos jogar no Maracanã com o apoio da maior torcida do mundo, portanto, estamos sempre com o pensamento de ganhar”, disse Jesus.

“O nosso pensamento neste momento é manter todo o foco no Campeonato Brasileiro. Depois pensamos na fase semifinal da Copa Libertadores, pois o segredo do sucesso do nosso time é pensar em cada duelo por vez”, analisou o zagueiro Rodrigo Caio.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO-RJ X PALMEIRAS-SP

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 1º de setembro de 2019 (Domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa-SC) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa-BA)

FLAMENGO: Diego Alves,;Rafinha, Pablo Mari, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Gerson, Willian Arão, Arascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol

Técnico: Jorge Jesus

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique (Ramires ou Matheus Fernandes), Dudu, Gustavo Scarpa e Willian; Luiz Adriano

Técnico: Luiz Felipe Scolari