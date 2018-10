Em confronto direto, Corinthians visita o Vitória para se afastar do Z4

Depois de perder em casa o título da Copa do Brasil e ver diminuírem drasticamente as suas chances de estar na Copa Libertadores da América do ano que vem, o Corinthians tenta se afastar de vez da zona de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. O começo da caminhada será na tarde deste domingo, às 16h (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, pela 30ª rodada da competição.

Com 35 pontos conquistados no momento, o Alvinegro está quatro acima do Ceará, primeira equipe da zona de rebaixamento. O próprio adversário deste final de semana, por sinal, é um concorrente direto, três pontos abaixo. Em caso de vitória dos baianos, o Timão será ultrapassado pelos anfitriões, ficando abaixo de uma equipe que briga contra o descenso desde o começo do torneio nacional.

“A gente joga em clube grande, pelo fato de estar bastante tempo aqui, mesmo quando somos campeões não ficamos nos iludindo. Temos que seguir em frente, estamos em um clube em que temos que estar sempre ganhando. Domingo precisamos buscar a vitória, não tem que fazer cálculo de pontos, tem que ir jogo a jogo”, disse o goleiro Cássio, que espera uma produção ofensiva maior da equipe no Barradão.

“A gente vem trabalhando muito. Acho que esse histórico de poucos gols, quando você está ganhando, é menos visto. Ano passado o time era visto como efetivo, tinha uma, duas oportunidades, fazia o gol e não tomava. No histórico dos últimos anos não éramos times de ter grandes chances”, continuou o arqueiro, confirmado entre os titulares.

Além dele, o Timão deve contar com força quase máxima na Bahia. O único desfalque confirmado é o do volante Gabriel, suspenso por causa do terceiro cartão amarelo. Existe a possibilidade de Emerson Sheik e Jonathas, titulares contra o Cruzeiro, deixarem a equipe para as entradas de Clayson e Roger.

Do outro lado, os baianos tentam emplacar a segunda vitória consecutiva. Depois de ganhar da Chapecoense por 1 a 0 na casa do adversário, o time de Salvador quer aproveitar o embalo para superar um, agora, rival direto na briga contra o rebaixamento. O zagueiro Ramon, suspenso, é desfalque certo, enquanto Léo Gomes fica fora por estar suspenso. Rodrigo Andrade, meio-campista, também é dúvida.

“Acho que o Corinthians vai vir aqui muito mais pressionado. A gente tem que estar ligado para isso. Temos que saber que eles vão vir muito pressionados pelo que aconteceu ontem, por ter perdido o título. A gente vai estar focado, concentrado, para suportar bem o time deles”, comentou o lateral esquerdo Fabiano.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X CORINTHIANS

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Data: 21 de outubro de 2018, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta (ambos do PR)

VITÓRIA: Ronaldo; Jeferson, Aderllan, Ruan e Fabiano; Willian Farias, Arouca e Meli; Lucas Fernandes, Erick e Walter Bou

Técnico: Paulo César Carpegiani

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Douglas; Romero, Jadson e Mateus Vital; Roger

Técnico: Jair Ventura