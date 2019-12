Em busca do 2º lugar, Santos recebe o campeão Flamengo na Vila

Em busca do segundo lugar no Campeonato Brasileiro, o Santos recebe o campeão Flamengo neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, na despedida da competição.

O Peixe precisa vencer para não depender do resultado do Palmeiras diante do Cruzeiro, em Belo Horizonte. Ambos têm 71 pontos, mas o Alvinegro possui vantagem no critério de desempate: uma vitória a mais.

Além do fator técnico, a vice-liderança representa R$ 1,6 milhão a mais como premiação, ponto importante diante dos problemas financeiros da diretoria santista.

“Podemos sair segundo, não era objetivo, que era ser campeão, mas Flamengo tem alto nível e esteve acima da média brasileira. Com humildade e trabalho conseguimos coisas importantes, brigar na frente, com jogos bons e outros nem tanto, mas importante se manter brigando pelo título. Sabíamos que estava definido o campeão nas últimas cinco ou seis rodadas”, disse Carlo Sánchez, em entrevista coletiva.

O Flamengo deve ir a campo com uma formação alternativa. O técnico Jorge Jesus pode dar oportunidade a jovens jogadores da base na última partida antes da viagem ao Mundial de Clubes.

Os rubro-negros vivem fim de temporada iluminada, pois não deixaram o ritmo cair mesmo após as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Tanto que a meta na rodada final da Série A é obter mais um bom resultado para ampliar os recordes batidos na campanha deste ano.

Jesus fez questão de elogiar o trabalho feito por Jorge Sampaoli em entrevista coletiva.

“Ainda não sabemos que vai ficar em segundo. Não façam comparações sobre técnicos, porque não são iguais. Quero realçar o trabalho do Sampaoli, que, apesar de não ganhar título, está brigando em cima. Vamos terminar na Vila, que é um estádio mítico”, afirmou.

Além de ser a despedida do Campeonato Brasileiro, Jorge Jesus afirmou que o duelo contra os santistas será um teste já visando o Mundial de Clubes.

“O jogo contra o Santos vai nos servir de ligação para a final, final não, para a semifinal. Faltam dois jogos. Temos que vencer o Al Hilal. Não acho o Al Hilal e Liverpool muito longe. Vamos ter muita dificuldade para chegar na final, fui eu quem montei o time”, concluiu.

O Flamengo venceu o Santos por 1 a 0 no primeiro turno, no Maracanã. O gol foi marcado por Gabigol.

FICHA TÉCNICA

Santos x Flamengo

Data: 8 de dezembro de 2019 (domingo)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Auxiliares: Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

SANTOS: Everson (Vanderlei), Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Alison, Carlos Sánchez (Diego Pituca) e Evandro; Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha

Técnico: Jorge Sampaoli

FLAMENGO: Cesar, Rodinei, Thuler, Rhodolfo e Renê; Piris da Motta, Willian Arão, Diego e Arrascaeta; Lincoln e Gabigol

Técnico: Jorge Jesus