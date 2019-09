Em busca da reabilitação, Santos visita o ameaçado Fluminense

Em busca da reabilitação e de manter vivo o sonho do título nacional, o Santos visita o ameaçado Fluminense nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe venceu apenas um dos últimos sete jogos e caiu da liderança para a terceira colocação, oito pontos atrás do Flamengo e a cinco do Palmeiras. Na última rodada, o Alvinegro perdeu em casa para o Grêmio por 3 a 0.

Para retomar o caminho das vitórias, o Santos conta com os retornos de Gustavo Henrique e Evandro. O zagueiro estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o meia se recuperava de edema na coxa esquerda.

“Nós como treinadores buscamos encontrar soluções para os problemas. O que eu mais quero destacar, além da estatística, é o desenvolvimento de jogo mantido. Revisei a partida, analisando profissionalmente, foram 60 ou 70 minutos do melhor do Santos (contra o Santos) O imponderável gerou falta de eficácia, nos custa muito converter esse domínio, que sofremos com transições pelo desespero de vencer”, disse o técnico Jorge Sampaoli, em entrevista coletiva.

O Fluminense de Oswaldo de Oliveira terá Nino, suspenso diante do Goiás. Frazan deve perder a vaga no time. O lateral-esquerdo Orinho, ex-Santos, foi relacionado e pode fazer a sua estreia, mas começará no banco de reservas.

“Estamos trabalhando para melhorar. Ficamos alguns jogos recentemente sem sofrer gols. Conseguimos isso em jogos difíceis e isso mostra melhora. Mas precisamos fazer isso mais vezes. Estamos trabalhando para isso”, afirmou Nino.

No primeiro turno, o Santos de Sampaoli venceu o Fluminense do então técnico Fernando Diniz por 2 a 1, na Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X SANTOS

Data: 26 de setembro de 2019

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaoli (GO)

Auxiliares: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Guilherme Dias Camilo (MG)

VAR: Andre Luiz de Ferreira Castro (GO)

FLUMINENSE: Muriel, Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Yuri, Allan, Ganso e Nenê; Yony e João Pedro

Técnico: Oswaldo de Oliveira

SANTOS: Everson, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar (Evandro), Gustavo Henrique e Jorge; Alison, Diego Pituca e Victor Ferraz; Derlis González (Marinho), Soteldo e Eduardo Sasha

Técnico: Jorge Sampaoli