Em busca da reabilitação, Santos visita a ameaçada Chapecoense

Em busca da reabilitação, o Santos enfrentará a ameaçada Chapecoense neste sábado, às 19h (de Brasília), na Arena Condá, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe não vence há três jogos e é o vice-líder do Brasileirão, com 33 pontos (mesma pontuação, mas atrás do Flamengo por causa do saldo de gols). A Chape ocupa a 17ª colocação, na zona do rebaixamento, com 14.

O Alvinegro não conta com Jorge e Marinho, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Gustavo Henrique retorna à equipe titular, possivelmente com três zagueiros. Há preocupação com Everaldo, vice-artilheiro da competição.

“Eles têm um dos artilheiros (Everaldo), temos que ter atenção. Será jogo muito difícil, estudamos muito eles. Que possamos voltar com a vitória”, disse Diego Pituca, em entrevista coletiva.

A Chapecoense provavelmente terá Gum, recuperado de dores abdominais. O técnico Emerson Cris deve escalar o time com três zagueiros. Camilo vê o Santos como favorito.

“No meu ponto de vista é concentração no limite. Altamente concentrado, com erros mínimos. O maior favorito é o Santos, por situação de tabela. A gente já venceu uma em casa e queremos retomar a força da Chapecoense. Esse espírito que a vitória nos deu no último jogo em casa queremos levar para o campeonato. Está aflorando em nós. A cobrança está forte no grupo, para ter resultado. É um ponto favorável para que a gente possa fazer um grande jogo”, disse o meia. FICHA TÉCNICA

Chapecoense x Santos Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Data: 31 de agosto de 2019 (sábado)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto (RJ) e Daniel do Espirito Santo Parro (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ) CHAPECOENSE: Tiepo; Rafael Pereira, Gum e Maurício Ramos; Eduardo, Márcio Araújo, Campanharo, Camilo e Bruno Pacheco; Arthur Gomes e Everaldo.

Técnico: Emerson Cris

SANTOS: Everson, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique; Derlis González, Alison, Sánchez, Evandro e Diego Pituca; Soteldo e Eduardo Sasha

Técnico: Jorge Sampaoli