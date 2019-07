Em bom momento, Santos visita o Botafogo em busca da liderança

Com quatro vitórias consecutivas, o Santos visita o Botafogo neste domingo, às 11h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vice-líder, o Peixe visa diminuir a vantagem de três pontos para o Palmeiras. O Fogão é o sexto e quer se manter entre os primeiros colocados na tabela.

Depois do empate em 0 a 0 com o Cruzeiro em Belo Horizonte, o Botafogo busca os três pontos em casa. Biro Biro, com suspeita de problema cardíaco, ficará afastado por pelo menos as duas próximas semanas. No mais, Eduardo Barroca não deve ter desfalques.

O Peixe, embalado após vencer o Bahia no Pituaçu, não contará com Cueva (liberado para o nascimento do filho no Peru) e Jobson (em recuperação de torção no tornozelo direito). O Alvinegro deve voltar a atuar no 4-3-3, sem os três zagueiros da vitória na última rodada.

O Nilton Santos deve receber bom público para a primeira partida do Botafogo em casa depois da Copa América. Oito mil ingressos foram vendidos antecipadamente até sexta-feira.

No Brasileirão de 2018, Santos e Botafogo empataram duas vezes. 0 a 0 no Rio de Janeiro e 1 a 1 na Vila Belmiro. O segundo empate acabou com as chances matemáticas de ambas equipes para a atual edição da Libertadores da América.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Santos

Data: 21 de julho de 2019 (domingo)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 11h (de Brasília)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Daiane Caroline Muniz dos Santos (MS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Marcinho, Joel Carli, Gabriel e Gilson; Gustavo Bochecha, Alex Santana e João Paulo; Diego Souza, Erik e Luiz Fernando

Técnico: Eduardo Barroca

SANTOS: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Jorge; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota (Alison); Eduardo Sasha, Soteldo e Uribe (Marinho)

Técnico: Jorge Sampaoli