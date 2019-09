Em alta, Palmeiras enfrenta um desfalcado Internacional no Beira-Rio

Neste domingo, às 16h (horário de Brasília), o Palmeiras vai ao Beira-Rio enfrentar o Internacional, em partida válida pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. Com 45 pontos, quatro menos que o Flamengo, o Verdão é o vice-líder da competição, enquanto o Colorado, com 36, aparece em quarto.

Neste sábado, o Flamengo ficou em um empate sem gols com o São Paulo, no Maracanã. O resultado ajuda o Palmeiras na perseguição à liderança, permitindo que o Verdão diminua a distância para apenas um ponto caso vença o Internacional.

O Alviverde está em alta. Sob o comando de Mano Menezes, já são cinco partidas e cinco vitórias, com direito a goleada por 6 a 2 sobre o CSA, na última rodada. Assim, mesmo jogando fora de casa, a equipe chega embalada para buscar os três pontos e não deve ter grandes alterações.

A única mudança deve ficar por conta de Marcos Rocha. Titular da equipe, o lateral-direito cumpriu suspensão diante dos alagoanos, mas a tendência é que retome o lugar que foi ocupado por Jean. Na sexta-feira, o jogador trabalhou separado do grupo, orientado pelo preparador físico Thiago Maldonado. No entanto, não preocupa para o compromisso de domingo.

A baixa confirmada segue sendo Mayke, que se recupera de lesão muscular na coxa. Com isso, a equipe Alviverde deve ser praticamente a mesma que goleou o CSA, e o que a torcida espera é que o desempenho também seja parecido.

Pelo lado gaúcho, o momento é instável. Após perder a final da Copa do Brasil para o Athletico-PR, a equipe de Odair Hellmann derrotou a Chapecoense, mas, na última rodada, sofreu uma dura e polêmica derrota para o Flamengo, no Maracanã.

Diante do Rubro-Negro, Bruno e Guerrero foram expulsos, e assim, desfalcam a equipe diante do Verdão. Além deles, as outras baixas certas ficam por conta de Rodrigo Dourado, Matheus Galdezani, D’Alessandro e William Pottker, todos lesionados. Emerson Santos, por sua vez, está impedido de entrar em campo por questões contratuais.

Com isso, Zeca deve ser a opção na lateral-direita, ao passo que na zaga, a dúvida fica entre Klaus e Bruno Fuchs. Sem Guerrero, se abre uma lacuna no ataque, que pode ser preenchida por Tréllez ou Pedro Lucas. Além deles, Rafael Sobis e Guilherme Parede também surgem como opções para Odair Hellmann.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X PALMEIRAS

Data: 29 de setembro de 2019, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre-RS

Árbitro: Braulio da Silva Machado (RS)

Assistentes: Helton Nunes e Thiaggo Americano Labes (ambos do SC)

VAR: Wilton Pereira Sampaio (GO)

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Zeca (Heitor), Bruno Fuchs (Klaus), Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, Nonato e Nico López; Rafael Sobis (Guilherme Parede)

Técnico: Odair Hellmann

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Luiz Adriano.

Técnico: Mano Menezes