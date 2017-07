Dorival vê base como alternativa e irá monitorar Cotia

O São Paulo buscará nas categorias de base a solução para seus problemas em 2017. Após a saída de importantes nomes da equipe e diante de dificuldades financeiras para contratar, o Tricolor espera encontrar em Cotia talentos que possam suprir as carências da equipe agora comandada pelo técnico Dorival Jr.

O próprio treinador admitiu que se o elenco ganhar reforços, eles provavelmente virão da base. Dorival Jr reconhece que há a necessidade de algumas peças e crê que será preciso acompanhar ativamente o que está se passando no CT de Cotia para fortalecer o time atual vice-lanterna do Brasileirão.

“Já está existindo uma aproximação grande, o treinador tem que estar dentro de Cotia. Que nós tenhamos, não talvez nesse período inicial, mas daqui alguns dias, a tranquilidade de observar um pouco mais. Essa integração vai ser mantida, dentro do possível iremos observar o trabalho nas categorias de base. Com o São Paulo fatalmente isso se dará, porque a estrutura que temos aqui proporciona essa condição e não tenho dúvidas que intensificaremos ainda mais essa integração”, afirmou Dorival Jr, reconhecendo que é preciso dar continuidade à uma das marcas do trabalho de Rogério Ceni, que era dar oportunidade a novos garotos.

Além da dificuldade financeira do São Paulo, há também outros obstáculos que impedem a chegada de nomes mais tarimbados. Um deles é o fato de a maioria desses atletas já terem cumprido o limite de sete jogos pelas suas respectivas equipes no Brasileirão, o que acaba com as chances de uma transferência nacional.

“Vou procurar privilegiar aquilo que temos aqui dentro. Existe a necessidade de um ou outro nome, a diretoria está atenta no mercado. A maioria dos bons jogadores já atuaram em seus clubes, e no mercado externo temos problemas de datas. Na correria ninguém faz nada. Temos que estancar essa questão de saídas e entradas e dar condições para que esses jogadores se recuperem, para que a produção desse grupo possa ser melhorada”, comentou o novo treinador são-paulino.

Por fim, Dorival Jr admitiu que já anda de olho em alguns garotos com potencial para começar a trabalhar no CCT da Barra Funda. “Sempre olhei alguns jogos da base do São Paulo. Acho que tudo vai acontecer de uma maneira natural. Se você alerta, o próprio garoto não age de maneira natural. Vamos focar no que temos aqui dentro. A partir daí as observações se intensificam e dentro de uma necessidade ele pode ter a condição de ser integrado”.