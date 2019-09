Desfalcado, São Paulo visita Internacional para seguir na cola dos líderes

Neste sábado (7), às 19h, Internacional e São Paulo entram no gramado Beira-Rio, em Porto Alegre, para se enfrentarem pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima do primeiro turno. Muito desfalcado, o Tricolor tenta retomar o caminho das vitórias contra um motivado Colorado, recém-classificado para a final da Copa do Brasil. No momento, os gaúchos ocupam a sexta colocação com 27 pontos, enquanto os paulistas aparecem na quarta posição com 31.

Após a vitória contra o Cruzeiro no meio da semana, que garantiu o Internacional na decisão da Copa do Brasil, o técnico Odair Hellmann deve mandar uma equipe alternativa para o duelo contra os são-paulinos. O comandante não contará com o lateral Natanael, contundido, e o atacante Tréllez, que está emprestado pelo clube do Morumbi e não poderá atuar por conta de uma cláusula contratual.

Além disso, outro que não deve estar disponível é o atacante Wellington Silva. O jogador estava na Espanha para prestar depoimento para a investigação de um suposto caso de manipulação de resultados, fato que também o deixou de fora do confronto contra a Raposa.

Já a lista de baixas do São Paulo é ainda mais extensa. Convocados para a Seleção Olímpica, Antony e Walce não estão à disposição do técnico Cuca para o duelo. Também para vestir a amarelinha, mas a principal, Daniel Alves e Igor Gomes desfalcam o Tricolor neste sábado. O segundo foi chamado por Tite para participar dos treinamentos. Além deles, Pablo, Pato, Hernanes e Toró estão em recuperação e descartados para enfrentar o Inter.

Com o alto número de jogadores indisponíveis, o comandante tricolor recorreu às categorias de base para completar a delegação que viajou para Porto Alegre. Gabriel Sara, Fabinho e Diego, campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano defendendo a equipe sub-20, embarcaram pela primeira vez com o time profissional.

Além dos desfalques, o São Paulo tem outro obstáculo na caminhada rumo aos três pontos no Beira-Rio. O Tricolor não vence na casa colorada desde 2014, quando triunfou pelo placar de 1 a 0, com gol de Paulo Henrique Ganso. O desempenho negativo recente também conta para os confrontos em geral. A última vez que o clube do Morumbi bateu o Internacional foi em 2015, quando o time comandado por Juan Carlos Osório venceu por 2 a 0, no Morumbi, com gols marcados por Michel Bastos e Rogério.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X SÃO PAULO

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 7 de setembro de 2019, sábado

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Michael Correia (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes: Zeca, Klaus, Emerson Santos e Erik; Rithely, Bruno Silva e Nonato; Sarrafiore (Neilton), Rafael Sobis e Guilherme Parede.

Técnico: Odair Hellmann

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran, Anderson Martins, Arboleda e Reinaldo; Hudson (Luan), Tchê Tchê; Igor Vinícius, Everton e Liziero; Raniel.

Técnico: Cuca