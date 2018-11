Desfalcado, Palmeiras defende vantagem na ponta contra o Santos

Em seu primeiro jogo após a queda na semifinal da Copa Libertadores, o Palmeiras encara o Santos às 19 horas (de Brasília) deste sábado, no Allianz Parque. Na 32ª rodada do Campeonato Brasileiros, os alviverdes defendem a vantagem de quatro pontos na liderança, enquanto os alvinegros miram uma vaga no torneio continental.

Invicto há 16 jogos seguidos no Brasileiro, o técnico Luiz Felipe Scolari tem uma série de desfalques para escalar o Palmeiras no clássico. Punidos pelo STJD, os laterais Mayke e Diogo Barbosa estão fora da partida contra o Santos. Assim como o volante Moisés, suspenso, e o atacante Willian, lesionado.

Nas laterais, Victor Luis assume a esquerda e Jean deve entrar na direita. Lucas Lima joga na meia e Gustavo Scarpa é cotado para o ataque. Com o Palmeiras focado apenas no Brasileiro, alguns atletas brigarão por posição, como Deyverson e Borja.

“Nosso calendário é muito apertado, com vários jogos de alta exigência física e mental. Temos que colocar o desgaste de lado e sabemos que contamos com atletas em condições de substituir os que não vão jogar, mesmo em funções diferentes. É a hora do sacrifício”, disse o volante Bruno Henrique.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

No Peixe, Cuca evitou antecipar a escalação, mas, diferente de seu rival, não tem muito o que esconder. A maior dúvida está em cima da disputa entre Bruno Henrique e Derlís para uma vaga entre os titulares.

Cuca só não quer saber de favoritismo para o lado santista. Nem os desfalques palmeirenses, nem a queda recente do rival na Copa Libertadores fazem do Santos, na opinião de seu treinador, maior candidato a sair de campo com os três pontos nesse sábado.

“Me ponho na situação deles. Se tivesse ocorrido conosco, jogar clássico só com nossa torcida, íamos nos mobilizar e íamos com tudo para cima. E acho que é assim que o Palmeiras vem. Não é porque perdeu (na Libertadores) que vai ficar mais fraco. O elenco é o mesmo, é o líder do campeonato, não ganharam nos detalhes, mas, jogando em casa, a favor da torcida, com todos à disposição, acho que o favoritismo não é do Santos. É do Palmeiras, que tem 80% de aproveitamento no returno”, afirmou.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x SANTOS

Data: 03 de novembro de 2018, sábado

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Braulio Machado

Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa) e Neuza Ines Back (Fifa)

PALMEIRAS: Weverton; Jean (Marcos Rocha), Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Felipe Melo (Thiago Santos), Bruno Henrique e Lucas Lima; Gustavo Scarpa (Hyoran), Dudu e Deyverson

Técnico: Felipão

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Sanchez; Rodrygo, Derlis (Bruno Henrique) e Gabriel

Técnico: Cuca