Corinthians x Palmeiras: qual time titular é mais caro?

Domingo é dia de dérbi. O clássico entre Corinthians e Palmeiras será na Arena, às 19h, pela 13ª rodada do Brasileirão. Não é nenhuma novidade que o alviverde é um dos clubes que mais recebe investimento no país. Porém, o Timão também se reforçou com nomes de peso nas últimas janelas de transferência. Frente a isso, a Gazeta Esportiva usou valores divulgados pelo site Transfermarkt com o intuito de analisar qual das prováveis formações titulares para o confronto é mais cara.

O técnico Fábio Carille poupou os titulares na vitória desta quinta-feira contra o Wanderers e, por conta disso, deve ir a campo com força total: Cássio (R$ 15 milhões); Fagner (R$ 26 milhões), Manoel (R$ 7,5 milhões), Gil (R$ 32,5 milhões) e Danilo Avelar (R$ 6,5 milhões); Gabriel (R$ 17,5 milhões) e Júnior Urso (R$ 8,6 milhões); Pedrinho (R$ 65 milhões), Sornoza (R$ 15,1 milhões) e Clayson (R$ 8,6 milhões); Vagner Love (R$ 4,3 milhões).

O Verdão, por sua vez, vem de uma goleada por 4 a 0 que garantiu a classificação para as quartas de final da Libertadores. Com dores no pé, Borja é a única dúvida na equipe de Luiz Felipe Scolari. A equipe deve contar com Weverton (R$ 13 milhões); Marcos Rocha (R$10,8 milhões), Luan (R$ 8,6 milhões), Gustavo Gómez (R$ 15 milhões) e Diogo Barbosa (R$ 11,8 milhões); Felipe Melo (R$ 4,3 milhões), Bruno Henrique (R$ 19,5 milhões) e Raphael Veiga (R$ 8,6 milhões); Dudu (R$ 65 milhões), Willian (R$ 10,8 milhões) e Deyverson (R$ 17,3 milhões).

A diferença é de R$ 21,9 milhões. Mas, não se engane. Os atletas do Parque São Jorge que estão na frente nessa categoria. Enquanto os titulares do Alviverde estão avaliados em R$ 184,7 milhões, a cotação dos Alvinegros é de R$ 206,6 milhões.

