Corinthians recebe Vasco buscando se aproximar do G4

Após a eliminação na Sul-Americana, o Corinthians busca recuperar o foco no Brasileiro neste domingo, quando recebe o Vasco, em São Paulo. Os paulistas tentam se aproximar dos líderes da Série A e se manter na zona de classificação para a Libertadores. Do outro lado, os cariocas querem um bom resultado para se afastarem da degola.

Começamos a estudar um pouco o Vasco, sabemos que tem jogadores de qualidade, a maioria dos gols deles são de bolas paradas, temos que ficar atentos. A comissão vai passar os detalhes, vamos evitar que isso aconteça para impor nosso ritmo em casa e sair com a vitória – avisou o corintiano Danilo Avelar.

O único desfalque certo do Corinthians é Vagner Love, isso sem contar com Everaldo, que ainda trata o problema no púbis. No mais, Fábio Carille tem todo o elenco à disposição. As dúvidas são: Ralf ou Gabriel? Urso ou Ramiro? Vital ou Sornoza? Boselli ou Gustavo?

O técnico Fábio Carille vai manter o mistério até momentos antes da bola rolar, mas a tendência é da manutenção da equipe que iniciou a partida em Quito, apenas com o retorno de Clayson para suprir a falta de Vagner Love.

Mesmo sem ter entrado em campo na última rodada devido ao compromisso pelo torneio continental, o Corinthians viu adversários diretos tropeçarem. São Paulo e Inter perderem, e o Santos empatou. Chance para encostar nos três primeiros da tabela de classificação.

O Vasco teve a semana livre para trabalhar visando o confronto em Itaquera. Após o tropeço em casa contra o Athletico, o lateral direito Yago Pikachu destacou que os cruzmaltinos precisam repetir a atuação na última vitória no Brasileiro, fora de casa, contra a Chapecoense.

“Temos que nos basear no jogo contra a Chapecoense. Foi muito agressiva, conseguimos surpreendê-los. Claro que se expor muito contra o Corinthians pode ter um risco, mas a gente estudou a semana toda as principais jogadas do Corinthians, onde podemos explorar”, disse.

Em termos de escalação, o técnico Vanderlei Luxemburgo tem dois desfalques. O zagueiro Osvaldo Henriquez está suspenso e o volante Richard, que pertence ao Corinthians, não por ir a campo. Para a zaga, Werley ganhou a disputa com Ricardo Graça. Já no meio, o jovem Bruno Gomes, de apenas 18 anos, foi o escolhido pelo treinador.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X VASCO

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Data: 29 de setembro de 2019, domingo

Horário: 11h (de Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG-FIFA)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG-FIFA) e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel (Ralf) e Ramiro; Pedrinho, Sornoza e Clayson, Boselli

Técnico: Fábio Carille

VASCO: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Werley, Leandro Castán e Danilo; Bruno Gomes, Raul e Marcos Junior; Rossi, Ribamar e Talles Magno.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo