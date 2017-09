Corinthians pode voltar a ter patrocínio máster até o final do Brasileiro

Líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians pode voltar a ter uma empresa estampada na área de patrocínio máster de sua camisa. A Cia do Terno, que já tem vínculo com o clube, conversa para renovar seu contrato e tornar-se patrocinadora principal até o final do Brasileirão.

As negociações entre Corinthians e patrocinadora estão fluindo, e o clube espera poder anunciar o novo contrato com a empresa ainda esta semana. A Cia do Terno estampa seu logo desde julho na barra da camisa corintiana.

No último final de semana, o Corinthians empatou com o São Paulo em clássico realizado no Morumbi, e a segunda camisa do clube teve a Cia do Terno como patrocinadora máster, em uma espécie de “degustação”. A ideia é que o novo contrato chegue ao fim em dezembro.

O Timão segue sem patrocínio máster em sua camisa desde abril deste ano, quando a Caixa Econômica Federal, parceira desde 2012, encerrou vínculo com o clube paulista. O objetivo da diretoria corintiana era assinar um contrato longo, mas pode realizar um acerto a curto prazo.

O clube segue sendo sondado por outras empresas, e um novo patrocinador não seria descartado pelos representantes do clube. O Timão, no entanto, não costuma realizar patrocínios pontuais.

* Especial para a Gazeta Esportiva