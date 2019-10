Corinthians é o adversário que o São Paulo mais enfrentou no Morumbi

O São Paulo recebe o Corinthians neste domingo, às 18h (de Brasília), em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbi. O Timão é o adversário que o Tricolor mais vezes enfrentou em sua casa, porém, mesmo com o apoio da torcida na maioria das vezes, não conta com um retrospecto positivo.

São Paulo e Corinthians se enfrentaram 146 vezes no estádio do Morumbi. O Tricolor conquistou 38 vitórias, 58 empates e sofreu 50 derrotas, marcando 162 gols e sendo vazado em 168 oportunidades.

O saldo de gols do São Paulo quando o Majestoso é realizado no Morumbi é negativo. O Tricolor paulista marcou 162 gols no Corinthians e sofreu 168. O Timão é o único adversário que possui mais vitórias do que derrotas contra os donos da casa no Cícero Pompeu de Toledo.

Apesar da desvantagem são-paulina jogando em casa contra o Corinthians, é importante ressaltar que antigamente as outras equipes do estado também disputavam seus jogos mais importantes no Morumbi, por isso o bom desempenho do Timão na casa tricolor, já que muitas vezes dividiu o estádio.

Neste ano, São Paulo e Corinthians se enfrentaram no Morumbi apenas uma vez, no jogo de ida da grande final do Campeonato Paulista. A partida acabou empatada em 0 a 0, um resultado bastante provável para o próximo domingo, já que as equipes contam com as duas melhores defesas do Brasileirão e são recordistas de empate na atua edição do torneio (10).

Apesar de contar com um retrospecto favorável nos clássicos contra o São Paulo realizados no Morumbi, o Corinthians não vence na casa do rival há tempo. A última vez aconteceu no Campeonato Paulista de 2017, quando o Timão saiu de campo com o triunfo por 2 a 0, gols marcados por Jô e Rodriguinho, no jogo de ida da semifinal da competição.