Corinthians e Athletico-PR confrontam estilos, ambições e sofrem com desfalques

O Corinthians volta para casa depois do tour pelo Sul do país para enfrentar o Athletico-PR na Arena de Itaquera. O confronto pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro está marcado para essa quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), e vai marcar o embate entre a equipe que precisa da vitória para se manter no G4 e do atual campeão da Copa do Brasil, que já não precisa se preocupar vaga na Libertadores e está distante demais para pensar em título.

E não são só momentos opostos que estarão em campo quando Corinthians e Athletico-PR se enfrentarem. O choque também será se filosofias de jogo, com o pragmatismo de Fábio Carille de um lado e a ousadia de Tiago Nunes do outro.

O que tanto um técnico quanto o outro terão como semelhança são os desfalques. Pelo alvinegro, Pedrinho, Sornoza e Júnior Urso estão fora. No Furacão, além do goleiro Santos, Bruno Guimarães, Nikão, Marco Ruben, Adriano, Lucas Halter, Pedro Henrique, Robson Bambu e Jonathan estão fora.

“Em casa o favorito é sempre o Corinthians, não importa quem enfrente. Mas é um rival de nível. Atlético-PR tem grande time, com jogadores rápidos de lado, que faz transições, um time que gosto. Temos que estar atentos para conseguir os três pontos”, avisou Mauro Boselli.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O centroavante argentino concedeu uma polêmica entrevista na quarta-feira, mas deve receber oportunidade entre os titulares do Timão, ao lado de Vagner Love. Ramiro também deve receber oportunidade no meio de campo.

No primeiro turno, o Corinthians venceu por 2 a 0 dentro da Arena da Baixada. Agora, os donos da casa, que têm a melhor defesa da competição, encaram o segundo ataque mais poderoso como visitante.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X ATHLETICO-PR

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Data: 10 de setembro de 2019, quinta-feira

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf e Ramiro; Vagner Love Mateus Vital e Clayson; Boselli

Técnico: Fábio Carille

ATHLETICO-PR: Léo; Madson, Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Lucho González, Léo Cittadini, Thonny Anderson e Rony; Marcelo Cirino

Técnico: Tiago Nunes