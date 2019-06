Contra o Ceará, Santos tenta melhorar desempenho ofensivo

Acostumado a ser lembrado como time do “DNA ofensivo”, o Santos vem enfrentando problemas para fazer gols no Campeonato Brasileiro. Em seis jogos, foram sete gols. Além do número baixo, a equipe passou em branco na competição em três ocasiões, contra CSA, Palmeiras e Internacional.

Sendo assim, o Peixe tem em média 1,2 gols por jogo no Brasileirão. Curiosamente, o Ceará, adversário deste domingo, é superior no quesito e tem 1,7 de média. Com a contratação de Fernando Uribe, o Alvinegro da Vila Belmiro tenta melhorar estes números. O jogador vem para suprir a carência que Sampaoli sentia com um camisa 9.

Com os números ruins no ataque, consequentemente, não vem a vitória. Nos últimos cinco jogos, o Santos venceu apenas um, contra o Vasco, no dia 12 de maio pelo placar de 3 a 0 no Pacaembu. Em contrapartida, o Vozão vem de duas vitórias consecutivas, batendo o Grêmio e o Avaí.

A partida entre Ceará e Santos está marcada para este domingo, às 16h00 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. A partida é válida pela 7ª rodada do Brasileiro. Com 11 pontos, o Peixe é o quinto colocado. Dois pontos a menos, os comandados de Enderson Moreira estão em nono lugar.