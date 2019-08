Confira o que mudou em São Paulo e Santos desde o último San-São

Quase sete meses se passaram desde a última vez que São Paulo e Santos entraram em campo para a disputa do clássico paulista. Após vitória santista por 2 a 0 na 3ª rodada do Campeonato Paulista, as equipes percorreram caminhos opostos, com destaque para trocas profundas no Tricolor e sucesso de Sampaoli no Alvinegro, e se reencontram neste sábado, em San-São válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Do lado do São Paulo, Cuca deverá mandar a campo apenas quatros dos 11 jogadores que começaram jogando na derrota do estadual. No Santos, a equipe tem menos mudanças, mas assumiu um outro patamar competitivo com o trabalho do técnico argentino. O que mudou em cada time desde o primeiro clássico do ano:

São Paulo: entre trocas de técnicos e reforços de peso

De janeiro até agosto, o São Paulo mudou muito. A equipe então comandada por André Jardine foi treinada de forma interina por Vagner Mancini até Cuca assumir durante as semifinais do Campeonato Paulista em abril. Sob comando do treinador, o time foi vice-campeão estadual com destaque para jogadores revelados nas categorias de base do clube. Antony, Igor Gomes, Luan e Liziero, ganharam força durante o Estadual e foram os protagonistas e principais novidades da equipe na competição.

Com o início do Campeonato Brasileiro, o Tricolor contou com a chegada de mais dois reforços importantes: Tchê Tchê e Pato, que estrearam no torneio nacional e logo ganharam espaço na equipe titular. No decorrer do Brasileirão, o atacante Toró e o zagueiro Walce, também formados no clube, passaram a ganhar minutos e o atacante Raniel foi contratado junto ao Cruzeiro durante a inter-temporada.

Para completar, o Tricolor anunciou as chegadas de Daniel Alves e Juanfran, que ainda não estarão à disposição para o o clássico.

O time que Cuca deverá colocar em campo ainda é duvida, mas de qualquer forma, apenas quatro jogadores escalados para o confronto do Paulista deverão começar jogando: o goleiro Thiago Volpi, a dupla de zagueiro Bruno Alves e Arboleda e o lateral-esquerdo Reinaldo. Os outros sete deverão ser diferentes, a não ser que o técnico escolha Everton para jogar na esquerda.

Santos: Evolução após derrotas

Mesmo depois de início de ano animador com vitória sobre o São Paulo e posteriormente boa campanha na fase de grupos do Paulista, a equipe foi eliminada nas semifinais do Estadual e na primeira fase da Copa Sul-Americana, colocando em dúvida o trabalho de Sampaoli.

A equipe também caiu fora da Copa do Brasil mas compensou as eliminações com um grande começo de Campeonato Brasileiro. O time santista tem 32 pontos em apenas 13 jogos, com apenas uma derrota, o segundo melhor ataque do campeonato e a quarta melhor defesa.

Para chegar neste estágio, além de tempo para trabalhar e desenvolver as ideias de jogo de Sampaoli, o clube acertou as contratações de Jorge e Felipe Jonatan para a lateral-esquerda, além do zagueiro Aguilar. No gol, Vanderlei deu lugar para Everson, mais adaptado ao modelo de jogo do argentino.

O clube alvinegro também se movimentou para contratar os atacantes Marinho e Uribe, o meio-campista Evandro, além do lateral-direito Pará, o zagueiro Luan Peres e o ponta Lucas Venuto, anunciados nesta semana.