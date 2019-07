1 /8 /8

Felipão e Luxemburgo já foi um encontro fascinante no passado, nos velhos e bons tempos do futebol competição x futebol arte. Agora, com os dois em fim de carreira, ficam as boas lembranças e a esperança de um ótimo jogo entre Palmeiras e Vasco. - Foto: Marcelo Ferrelli/Gazeta Press