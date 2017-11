Com retorno de Barrios, Grêmio deve ter cinco baixas contra o Vitória

O Grêmio treinou na tarde desta sexta-feira no CT Luiz Carvalho visando o duelo deste domingo contra o Vitória, em Caxias do Sul. O time gaúcho terá cerca de cinco desfalques para enfrentar a equipe baiana e um retorno.

O maior problema para o comandante gremista é na lateral-esquerda. O jogador Marcelo Oliveira teve diagnosticada uma lesão na coxa direita e a previsão é que demore duas semanas para se recuperar o atleta. Além dele, Bruno Cortez não está totalmente recuperado de um desconforto muscular e será preservado da partida contra o Vitória. Durante coletiva, o treinador gremista afirmou que vai improvisar na posição. “Nós vamos improvisar. Quem vai jogar vocês vão saber uma hora antes. Eu prefiro colocar um jogador do profissional que está mais preparado. Será um jogador que já treinou algumas vezes ali”, disse. Com isso, a tendência é que o zagueiro Bressan atue na posição.

Na direita, o lateral Edílson está com um desconforto muscular e gripado. Com isso, está fora da partida do fim de semana. Assim, Léo Moura deve seguir na posição. No ataque, o peruano Beto Silva sofreu uma lesão de grau 1 no adutor coxa direita e deve permanecer afastado por cerca de duas semanas. O goleiro Marcelo Grohe completa a lista de desfalques anunciada pelo médico Márcio Bolzoni após o treino desta tarde.

A boa notícia é o retorno do centroavante Lucas Barrios. O jogador está recuperado de uma lesão muscular e foi confirmado pelo técnico Renato Portaluppi para a viagem à Caxias do Sul, mas não garantiu se ele inicia como titular. “Ele está na lista com mais 23 jogadores. Então, destes 24 atletas que estão viajando qualquer um pode começar a partida”, afirmou.

Nos trabalhos do dia, o técnico Renato Portaluppi não deu indícios de qual equipe deve entrar em campo no fim de semana. O treinador dividiu o grupo em três times que realizaram atividades técnicas em campo reduzido. Uma provável escalação do Grêmio tem: Paulo Victor; Léo Moura, Pedro Geromel, Walter Kannemann e Bressan; Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Fernandinho (Everton); Jael.

O time gaúcho ainda vai realizar mais um treino na manhã deste sábado. Na parte da tarde, o grupo viaja para Caxias do Sul. No domingo, às 17h (de Brasília), Grêmio e Vitória se enfrentam no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida vai ocorrer no estádio do Juventude, na Serra Gaúcha, devido ao show do ColdPlay que vai ocorrer na Arena do Grêmio no sábado. Com isso, o gramado do local não teria condições próprias para receber o jogo no domingo.

Ingressos para a final da Libertadores

Nesta sexta-feira, o Grêmio anunciou as datas das vendas dos ingressos para o primeiro jogo da decisão de Libertadores, que ocorre no dia 22 de novembro, às 21h45 (de Brasília), na Arena do Grêmio.

A partir das 14h (de Brasília), desta terça-feira, dia 14 de novembro, as entradas vão ser comercializadas exclusivamente pelo site arenapoa.com.br. A prioridade será para os sócios torcedores. Serão dois dias de vendas exclusivas, nos quais cada associado poderá adquirir o seu ingresso pelo site.

Na quinta-feira, dia 16 de novembro, a partir das 14h (de Brasília), o público geral poderá adquirir os ingressos pelo site, mediante disponibilidade. Caso ainda restem ingressos, as bilheterias vão abrir na segunda-feira, 20/11, às 11h. Os ingressos para a torcida adversária serão vendidos pela equipe do Lanús.

A expectativa é de receber o maior público da história do estádio, com mais de 55 mil torcedores.