Com possível estreia de Abel Braga, Cruzeiro visita Goiás buscando sair do Z4

Nesta segunda-feira, a partir das 20h, o Cruzeiro visita o Goiás, no Serra Dourada, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em crise e na zona de rebaixamento, a Raposa conta agora com Abel Braga, escolhido para substituir Rogério Ceni. Do outro lado, o Esmeraldino chega motivado após derrotar o São Paulo fora de casa.

No momento, o Cruzeiro ocupa a 17ª colocação, com 19 pontos somados, e é o primeiro time do Z4. A equipe não vence há cinco jogos e encontra-se em uma crise política e esportiva. Alguns dos principais jogadores do elenco, como Thiago Neves, Robinho e Edílson, perderam espaço com Rogério Ceni e causaram instabilidade no vestiário, que culminou na demissão do treinador.

Dessa forma, Abel Braga foi contratado para restaurar o bom ambiente interno e, assim, tentar recolocar o Cruzeiro nos trilhos da vitória. O treinador ainda não sabe se poderá estrear nesta segunda-feira, já que precisa ser regularizado antes da bola rolar, porém já projetou o confronto contra o Goiás.

“Vou conversar agora com a fisiologia, porque ainda não deu tempo, e vou falar com os jogadores: “segura um pouco a onda no vestiário que eu vou ver vídeo do Goiás”. Eu já vi jogar, está com confiança desde que o Ney (Franco) chegou, deu uma subida muito boa. Sabemos da dificuldade que é jogar em Goiânia, por conta da umidade, mas não é desculpa para nada, estou considerando que estamos preparados”, afirmou.

O principal desfalque da equipe mineira será Fred, que está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. Pedro Rocha, que foi substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Ceará, treinou normalmente durante a semana e deve estar à disposição. Por outro lado, o lateral-esquerdo Dodô ficou na parte interna do centro de treinamento nas últimas atividades e pode ficar de fora.

Enquanto isso, o Goiás busca arrancar na tabela do Brasileirão. No momento, a equipe está na 12ª colocação, com 27 pontos. Na última rodada, o time comandado por Ney Franco fez jogo sólido no Morumbi e venceu o São Paulo por 1 a 0, com gol marcado por Leandro Barcia.

“Sabemos que a troca de treinador, em um primeiro momento, sempre tem um impacto no clube. É uma contratação acertada do Cruzeiro, pois o Abel é um treinador experiente e que sabe lidar com o grupo de jogadores, com estrelas. Nesse grupo, inclusive, vários jogadores já trabalharam com o Abel. Thiago Nevez, Fred… Então, ele sabe transitar nesse meio. Esperamos um jogo difícil. Já havia um certo grau de dificuldade pela qualidade do Cruzeiro e agora vamos pegar uma equipe motivada com um treinador novo”, projetou Ney Franco.

O principal problema do Goiás para o jogo contra o Cruzeiro é a lateral-esquerda. Jefferson, titular da posição, está suspenso. Marcelo Hermes, que seria o seu substituto, também tomou o terceiro cartão amarelo. Dessa forma, Ney Franco deve optar por Alan Ruschel como substituto. Do meio para frente, a equipe deve ser a mesma que enfrentou o São Paulo.

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS X CRUZEIRO

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Data: 30 de setembro de 2019, segunda-feira

Horário: 20h (de Brasília (DF)

Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Assistentes: Clóvis Amaral da Silva (PE) e Fábio Pereira (TO)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

GOIÁS: Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Alan Ruschel; Gilberto Júnior, Yago Felipe e Léo Sena; Michael, Rafael Moura e Leandro Barcia.

Técnico: Ney Franco

CRUZEIRO: Fábio; Orejuela (Edilson), Dedé, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique, Ederson, Thiago Neves e Robinho; David e Pedro Rocha (Sassá).

Técnico: Abel Braga (Ricardo Resende)