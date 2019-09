Com dois de Pottker, Internacional bate o Atlético-MG no Independência

Na manhã deste domingo, o Atlético-MG recebeu o Internacional no Independência em partida válida pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro e foi derrotado pelo placar de 3 a 1.

Com o resultado, o time da casa chega a cinco derrotas consecutivas e, com 27 pontos, ocupa a oitava colocação. Já os visitantes, com 44, aparecem em quarto.

Na segunda-feira, dia 23/09, o Galo visita o Avaí em Santa Catarina. Já o Colorado, ainda no domingo, encara a Chapecoense no Beira-Rio.

Mesmo atuando longe de seus domínios e com uma equipe mista, foi o Internacional que ficou com a bola nos pés no início da partida. Sem a posse, o Galo se fechava e procurava evitar o avanço do adversário, que trocava passes laterais.

A defesa atleticana, contudo, se mostrava frouxa em alguns momentos, o que dava espaço para o meio-campo colorado trabalhar. O gol, contudo, ironicamente não saiu em uma jogada trabalhada. Aos 28, após bola dividida, Réver errou ao tentar afastar e ela sobrou para Pottker, sozinho, completar de cabeça e inaugurar o marcador.

Até o fim do primeiro tempo, o panorama da partida pouco se alterou. O time mandante até tentava o gol de empate, mas errava muito, deixando assim a torcida na bronca. Na saída para o intervalo, inclusive, a equipe atleticana foi vaiada pelos torcedores.

Logo aos sete minutos da etapa complementar, em mais um momento de desorganização da defesa mineira, Heitor puxou contra-ataque para o Inter e acionou Sobis, que passou para Neilton, de dentro da área, completar e marcar o segundo dos gaúchos.

Após o gol, o Galo conseguiu reagir e chegou com perigo na bola aérea em três lances seguidos. No melhor momento do time da casa no jogo, contudo, William Pottker apareceu mais uma vez. O camisa 99 invadiu a área, girou bonito para cima de Réver e, quase sem ângulo, ainda tocou no canto do goleiro para ampliar.

Com isso, a torcida do Atlético começou a protestar muito, com direito a gritos de “time sem vergonha”. Dentro de campo, a equipe pouco pôde produzir a mais, mas aos 42, ainda conseguiu o gol de honra com Bruninho, que recebeu dentro da área de Chará e completou para as redes.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 3 INTERNACIONAL

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data: 15 de setembro de 2019, domingo

Horário: 11h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Silbert Faria Sisquim (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Cartão amarelo: Guilherme Parede (Internacional)

Gols: Internacional: William Pottker, aos 28 minutos do primeiro tempo e aos 18 minutos do segundo, e Neilton, aos sete minutos do segundo tempo. Atlético-MG: Bruninho, aos 42 minutos do segundo tempo.

ATLÉTICO-MG: Cleiton; Patric, Réver, Léo Silva, Fábio Santos; Ramón Martínez (Cazares) e Elias; Chará, Bruninho, Vinicius (Nathan) e Ricardo Oliveira (Di Santo)

Técnico: Rodrigo Santana

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; Heitor, Emerson Santos, Klaus e Zeca; Rithely, Nonato, Neilton (José Aldo), Guilherme Parede e Rafael Sobis (Johnny); William Pottker (Sarrafiore)

Técnico: Odair Hellmann