Com dificuldade por empréstimo, Cruzeiro cogita comprar Jobson, do Santos

O Cruzeiro tem real interesse em Jobson, do Santos. E diante do “não” do presidente José Carlos Peres para o empréstimo, a Raposa cogita comprar o volante.

Jobson é visto pelos mineiros como “oportunidade no mercado”. Destaque do Campeonato Paulista pelo Red Bull Brasil, o jogador não atuou um minuto sequer com Jorge Sampaoli. O Cruzeiro quis o atleta antes do acerto com o Peixe por cerca de R$ 4 milhões.

Peres vê muito talento em Jobson e afirma que só liberará o meio-campista em caso de compensação financeira considerável ou troca de atletas. O empréstimo simples até dezembro, mesmo com salários pagos pela Raposa, não é analisado como boa opção.

Jobson não tem espaço com Sampaoli, mas tem receio de ser emprestado e correr o risco de seguir sem sequência de jogos no segundo semestre, quando as equipes tendem a ter escalações definidas.

Jobson chegou ao Santos em abril, depois de se destacar pelo Red Bull Brasil, e ainda não teve um minuto sequer em campo. Para Sampaoli, o jogador ainda não se adequou ao sistema tático. Quem acompanha os treinamentos vê bom desempenho do volante e não entende a falta de oportunidades. O contrato vai até 15 de abril de 2024.

