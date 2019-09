Com a equipe reserva, Athletico-PR perde para Avaí na Arena

Com um time completamente alternativo, em função do segundo jogo da final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, o Athletico Paranaense perdeu para o Avaí na manhã deste domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jonathan marcou o único gol da partida.

A partida começou morna, sem chances de gols e muitos erros de passe. Porém, não demorou muito para ganhar emoção. Aos 13 minutos, depois de uma grande troca de passes, o Avaí abriu o placar com Jonathan, em belo chute de fora da área, sem chances para o goleiro Léo.

Com gol sofrido, o Furacão se lançou ao ataque e bastante incomodou Vladimir. O arqueiro avaiano foi determinante para o primeiro tempo terminar com a vantagem mínima no placar. Marcelo Cirino ainda acertou a trave aos 40.

A volta do intervalo não mudou o curso da partida. O Athletico seguia pressionando os catarinenses, que abdicaram do ataque e jogavam com os onze jogadores atrás da linha da bola. Thonny Anderson chegou a acertar novamente o travessão aos 8 minutos.

Ciente do alto ritmo de jogo dos donos da casa, Alberto Valentim colocou o volante Mosquera no lugar do atacante Lourenço. Naquele momento, o Avaí tinha quatro volantes em campo.

O time Rubro-Negro esbarrava na retranca azul e branca e ficava cada vez menos paciente para tentar articular as jogadas, errando no último passe.

A falta de inspiração do setor de criação athleticano fez o ritmo do duelo diminuir. Feliz com o resultado, os avaianos também não procuravam o jogo e o ritmo voltou a cair, restando apenas esperar o apito final.

Aos 49 minutos, o árbitro Felipe Fernandes chegou a marcar um pênalti para o Athletico, mas com o auxílio do VAR, invalidou, revoltando o torcedor do time mandante.

Esta é apenas a segunda vitória do Avaí na competição. Na lanterna do torneio, o Leão da Ilha tem agora 13 pontos em 19 jogos.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 0 AVAÍ

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 15 de setembro de 2019, domingo

Horário: 11h (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões Amarelos: Matheus Rossetto (Athletico-PR)

Gols: Jonathan, aos 13 do 1º tempo (Avaí)

Público: 13.784

ATHLETICO-PR: Léo; Madson, Pedro Henrique, Lucas Halter e Abner Vinícius; Matheus Rossetto, Lucho González (Tomás Andrade); Vitinho, Braian Romero (Pedrinho), Everton Felipe (Vitinho); Thonny Anderson.

Técnico: Tiago Nunes

AVAÍ: Vladimir; Iury (Léo), Betão, Ricardo e Igor Fernandes; Pedro Castro, Richard Franco e Matheus Barbosa; Caio Paulista, Jonathan (Julinho) e Lourenço (Mosquera).

Técnico: Alberto Valentim