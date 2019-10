Clássico entre São Paulo e Corinthians será apitado por Raphael Claus

A CBF divulgou nesta quinta-feira a equipe de arbitragem que ficará encarregada pelo clássico entre São Paulo e Corinthians, às 18h (Brasília) do próximo domingo, no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O árbitro do Majestoso será Raphael Claus (FIFA-SP), auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho (FIFA-SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA-SP). O 4º árbitro também é paulista: Lucas Canetto Bellote.

No VAR, o comando fica com Rodolpho Toski Marques (FIFA-PR), auxiliado por Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP) e Fabricio Porfirio de Moura (SP).

Tricolor e Alvinegro se enfrentam em duelo pelo G4 do Brasileirão. Os mandantes empataram sem gols com o Bahia na última quarta-feira e estão na 5ª posição com 40 pontos. Já o Timão está em 4º, dois pontos acima do rival, e se prepara para enfrentar o Athletico-PR, nesta quinta-feira às 19h15 (Brasília), na Arena.