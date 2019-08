Cheios de expectativas, São Paulo e Santos duelam no Morumbi pelo Brasileiro

São Paulo e Santos fazem um clássico que promete ser agitado, neste sábado, às 17h (de Brasília), no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe vem empolgado pela liderança, com quatro pontos de vantagem para o vice Palmeiras. No Tricolor, a animação não é diferente, já que as contratações de Daniel Alves e Juanfran aumentaram as expectativas para o restante da temporada.

Com mais de 40 mil ingressos vendidos antecipadamente, a torcida são-paulina promete encher o estádio para empurrar o time do técnico Cuca. O zagueiro Bruno Alves comentou a presença dos tricolores para o clássico.

“É surreal. A gente fica cada vez mais surpreso com a atitude do torcedor são-paulino, que nos apoia e sempre joga junto da gente, o que é fundamental”, disse.

Sem entrar em campo há duas semanas, por conta do jogo adiado contra o Athletico-PR, o São Paulo teve tempo para armar a sua equipe visando enfrentar o líder do campeonato. Nesta sexta-feira, o Clube do Morumbi realizou um treino fechado para a imprensa e encerrou a preparação para o clássico.

Mesmo com o tempo prolongado de preparação, Cuca pode ter desfalque por questões médicas. Liziero, que sofria com um entorse no tornozelo, e Antony, que tinha uma inflamação no joelho esquerdo, voltaram a treinar com o grupo apenas nesta semana. O volante deve iniciar no banco de reservas, já que não atua desde maio. Por outro lado, o atacante, que atuou em todos os jogos do Tricolor no Brasileiro, tem mais chances de estar entre os titulares no San-São.

O torcedor mais animado já espera as estreias de Daniel Alves e Juanfran, mas as chances são mínimas. Apresentados ainda nesta semana, ambos ainda fazem treinamentos físicos e ainda não foram regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Sendo assim, devem ficar aptos para entrar em campo com a camisa do São Paulo apenas no dia 18, contra o Ceará.

O Santos busca a oitava vitória consecutiva no Brasileirão para manter ou até aumentar a distância atual de quatro pontos para o vice-líder Palmeiras.

O Peixe terá força máxima para o clássico. Durante a semana de treinamentos, Jorge Sampaoli testou a equipe sem o capitão Victor Ferraz, com Lucas Veríssimo como “central-lateral” e Felipe Aguilar de volta ao miolo de zaga.

A dúvida é mais uma vez o sexto estrangeiro cortado por causa do limite de cinco relacionados – Cueva ou Uribe perderão a vaga no banco de reservas. Os reforços Luan Peres, Pará e Lucas Venuto afirmaram que estão em boas condições físicas e podem ser relacionados pela primeira vez.

“Vai ser um grande jogo. Tenho certeza de que a nossa equipe está preparada. Sabemos da dificuldade que será essa partida. Mas estamos bem, crescendo em um momento muito importante do campeonato. Tenho certeza de que faremos um grande jogo e, se Deus quiser, sairemos com a vitória”, disse Lucas Veríssimo.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Santos

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 11 de agosto de 2019

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Hernanes; Antony, Raniel e Pato

Técnico: Cuca

SANTOS: Everson, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Felipe Jonatan (Victor Ferraz ou Alison) e Carlos Sánchez; Derlis González, Soteldo e Eduardo Sasha

Técnico: Jorge Sampaoli