CBF teria proposta para fazer Brasileirão todo em SP e por pontos corridos

A CBF ainda mantém a ideia do Campeonato Brasileiro começar em maio e terminar em dezembro. Mas, tudo vai depender da situação do país em meio ao combate ao Covid-19.

Segundo a coluna de Flávio Ricco, no UOL, os responsáveis pela competição já têm uma proposta em cima da mesa que alteraria o formato da disputa.

A ideia seria dividir os 20 times em dois grupos de 10 cada um, com uma segunda fase de confrontos em mata-mata.

As partidas aconteceriam apenas em São Paulo, para que aeroportos não precisassem ser utilizados. Os estádios disponíveis seriam: Arena Corinthians, Allianz Parque, Morumbi, Vila Belmiro, Arena Barueri, Brinco de Ouro da Princesa e Bragança Paulista.

O colunista aponta que apenas o Flamengo se manifestou contrário à proposta apresentada.

Enquanto o futuro do Brasileirão segue indefinido, nesta quarta-feira, com o apoio da CBF, a Federação Paulista de Futebol vai se renuir em uma vídeo-conferência com os clubes de São Paulo para tratar sobre a continuidade do Campeonato Paulista.