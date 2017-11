Carille revela último objetivo do ano: derrotar Tite em jogo beneficente

O técnico Fábio Carille enfim revelou qual é o seu misterioso último objetivo da temporada. Campeão do Paulista e do Brasileiro em 2017, ele afirmou logo após o triunfo por 3 a 1 sobre o Fluminense, há uma semana, que tinha ainda uma meta restante até dezembro. Nesta sexta, após o treino da equipe no CT Joaquim Grava, ele deixou claro, em meio a diversas risadas, o que ainda deseja.

“Fui escolhido para ser o técnico de um time numa partida beneficente e o Tite, do outro. Não posso perder para o Tite (risos)”, comentou o treinador, que foi auxiliar do hoje comandante da Seleção Brasileira durante quase cinco anos. A ocasião será no dia 22 de dezembro, em um jogo armado para ter renda revertida aos familiares das vítimas do acidente com o elenco da Chapecoense, ocorrido em novembro de 2016.

“Me senti muito honrado antes do jogo do Fluminense por ter sido escolhido para participar de um jogo beneficente lá em Chapecó. A Abravic (Associação Brasileira das Vítimas do Acidente com a Chapecoense), que está cuidando dos sobreviventes lá em Chapecó, está com dificuldades. O Tinga, ex-jogador, é quem está cuidando. Então vamos lá para ajudar”, continuou o treinador, bastante honrado pelo convite.

“Foi feita uma votação, meu nome foi o escolhido e eu fiquei muito feliz com isso. Que a gente atinja esse objetivo de fazer um grande jogo. Não posso perder para o Tite, se não vou ouvir dele bastante. Vou chegar um dia antes, concentrar, dar preleção”, brincou Carille, que, seguidas vezes, já exaltou a influência do técnico em seu trabalho à frente do Timão.

O reencontro será a primeira vez em que os dois nomes se enfrentam, ainda que se trate apenas de um jogo longe do clima do futebol profissional. Amigos há quase uma década, os dois trabalharam juntos de outubro de 2010 ao final de 2013 na primeira oportunidade. Depois, mais um ano e meio, entre janeiro de 2015 e junho de 2016, até o convite da Seleção para o gaúcho campeão paulista, brasileiro, duas vezes, da Recopa, da Libertadores e do Mundial pelo Timão.