Carille confirma Jadson na vaga de Romero e terá Pedro na zaga

O técnico Fábio Carille confirmou na manhã deste sábado a equipe que vai encarar o Atlético-MG, neste domingo, às 17h (de Brasília), no estádio de Itaquera. Sem poder contar com o paraguaio Ángel Romero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador confirmou a entrada de Jadson na equipe. Na zaga, com o desfalque de última hora de Pablo, ele promoverá a entrada de Pedro Henrique.

A certeza sobre a escalação da dupla se deu após o “rachão” disputado na arena, que recebeu 15 mil pessoas para acompanhar o treinamento. Depois de fazer a festa dos torcedores com um trabalho mais leve, Carille chamou os atletas que vão atuar para uma conversa, tradicional antes das partidas, uma forma de ajeitar detalhes de atuação sem desgaste físico.

Sendo assim, o Timão vai a campo com Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel, Camacho, Jadson, Rodriguinho e Clayson; Jô. Com 71 pontos conquistados, o Alvinegro já assegurou o título do Campeonato Brasileiro há duas rodadas, quando derrotou o Fluminense poe 3 a 1, também em Itaquera.

Pablo, que foi dispensado do treinamento e teve a negociação pela compra dos seus direitos encerrada pela diretoria, nem sequer foi relacionado. O lateral esquerdo Guilherme Arana, os meias Jadson e Rodriguinho, e o atacante Clayson são os retornos da lista.

Veja abaixo os jogadores relacionados por Carille:

Goleiros: Cássio e Caíque França

Laterais: Fagner, Guilherme Arana, Léo Príncipe e Marciel

Zagueiros: Balbuena, Léo Santos e Pedro Henrique

Volantes: Camacho, Fellipe Bastos, Gabriel, Maycon e Paulo Roberto

Meias: Danilo. Giovanni Augusto, Jadson, Marquinhos Gabriel, Pedrinho e Rodriguinho

Atacantes: Clayson, Kazim e Jô