Calendário brasileiro não tem previsão de se adequar às datas da Fifa

Uma das maiores reclamações dos clubes brasileiros é a inadequação do calendário do país às Datas Fifa. Por conta desse desajuste, os times perdem importantes jogadores para seleções. De acordo com Walter Feldman, secretário-geral da CBF, a entidade apenas encaixa as partidas de acordo com as necessidades dos clubes.

“Segundo o Parreira, calendário é coisa de gênio, porque os clubes têm os seus contratos e o que nós fazemos é nos adaptar a essa realidade, que é de caráter comercial e financeiro. Os clubes precisam jogar para dar vazão a problemas do passado”, disse o secretário em entrevista concedida no primeiro dia do Brasil Futebol Expo, feira que reúne importantes figuras do esporte no país.

Feldman ainda acrescentou que, apesar da promessa de adequar o calendário brasileiro às Datas Fifa em 2020, alguns aspectos permanecerão em discussão para atingir o objetivo esperado.

“O presidente Caboblo disse no discurso de posse que não teria mais conflito no ano seguinte em relação à data Fifa. Nós avançamos, houve uma adequação nos campeonatos estaduais, houve um enxugamento daquilo que era excesso, mas eu diria que esse é um debate permanente”, completou Feldman.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

A Data Fifa prejudicará uma série de equipes neste fim de semana. Além de amistosos da Seleção Brasileira principal contra Peru e Colômbia, a equipe olímpica comandada por André Jardine também enfrentará o time colombiano sub-23, além da seleção chilena sub-23.