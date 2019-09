Bruno Guimarães comemora vitória após tropeços: “precisávamos pontuar”

Neste sábado, o Athletico Paranaense recebeu o Ceará na Arena da Baixada e venceu por 1 a 0, com gol marcado por Nikão. O time comandado por Tiago Nunes havia perdido as últimas duas partidas do Campeonato Brasileiro, para São Paulo e Grêmio, e demonstrou poder de recuperação ao sair com os três pontos contra o Vozão.

Para Bruno Guimarães, o resultado traz alívio para a equipe. Além disso, o jogador acredita que o Furacão teve bom desempenho em campo.

“Acho que a gente precisava desses três pontos. Depois de duas derrotas seguidas no Brasileiro, precisávamos pontuar. Hoje nós criamos e tivemos algumas oportunidades. Acredito que poderíamos até ter feito mais um gol. Saímos felizes pela vitória”, afirmou o volante ao Esporte Interativo.

Com o resultado, o Athletico Paranaense subiu para a oitava colocação, com 25 pontos somados. Na próxima rodada, o Furacão visita o Santos, na Vila Belmiro, no domingo da semana que vem, às 16h.