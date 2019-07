Avaí tenta liberação, mas Vladimir não deve enfrentar o Santos na Vila

O Avaí busca uma “liberação amigável” do Santos, mas não deve contar com Vladimir no confronto de domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O goleiro está emprestado pelo Peixe ao Avaí até dezembro e, por força de contrato, só uma multa de cerca de R$ 500 mil reais liberaria o Menino da Vila.

Vladimir foi titular nos 11 jogos do Avaí no Brasileirão e sofreu 13 gols. A equipe de Santa Catarina é lanterna do campeonato, com apenas cinco pontos.

O goleiro tem 30 anos e não teve espaço no Santos com Vanderlei e a situação piorou com a chegada de Everson no início do ano. O Peixe paga 70% do salário.

