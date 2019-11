Athletico-PR bate o Grêmio na Arena da Baixada e embala no Brasileirão

Nesta quarta-feira, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR venceu o Grêmio por 2 a 0 em jogo de seis pontos na Arena da Baixada. Com domínio das ações, o Furacão embala a quarta vitória seguida na competição.

Com o resultado, as duas equipes se igualam com 59 pontos na classificação. O Grêmio continua como quarto colocado, enquanto o Furacão é o quinto, já classificado para a Libertadores pelo título da Copa do Brasil.

Depois de duas partidas longe de casa, o Grêmio volta para Porto Alegre neste domingo, para receber o São Paulo, às 19h. No sábado, às 19h, o Athletico-PR visita o Ceará em Fortaleza.

O jogo

Com apoio de sua torcida, o Athletico-PR controlou as ações do primeiro tempo e saiu em vantagem de maneira justa. A primeira oportunidade veio logo aos nove minutos, Cirino recebeu de Rony e bateu firme, mas mandou a bola à esquerda do gol de Paulo Victor.

A rede balançou aos 32 minutos, em boa jogada pelo lado esquerdo. Márcio Azevedo tabelou com Rony, invadiu a área e bateu firme cruzado. A bola ainda encontrou a trave antes de entrar.

No segundo tempo, o Grêmio tentou equilibrar o jogo nos primeiros dez minutos, mas seguia com dificuldades no ataque. Aproveitando-se disso, o Athletico-PR voltou a impor seu jogo até chegar ao seu segundo gol aos 18, com polêmica.

Na entrada da área, Nikão emendou a bomba, mas a bola encontrou a mão de Matheus Henrique. O árbitro Bruno Arleu de Araujo foi à cabine do VAR, e depois de analisar o lance assinalou pênalti para o Furacão. O próprio Nikão foi para cobrança e bateu firme para ampliar.

A situação já estava difícil para o Tricolor Gaúcho, e complicou ainda mais aos 21. Diego Tardelli se irritou com a marcação de Nikão, desferiu um chute por trás no jogador do Furacão e acabou expulso. Com isso, bastou ao Athletico-PR apenas controlar o jogo para sair com a vitória.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 X 0 GRÊMIO

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 27 de novembro de 2019 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Auxiliares: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Michael Correia (RJ)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Cartões amarelos: Wellington, Camacho e Nikão (Athletico-PR); Kannemann, Bruno Cortez, Michel e Matheus Henrique (Grêmio)

Cartões vermelhos: Diego Tardelli (Grêmio)

Gols: Márcio Azevedo, aos 32 do 1ºT (Athletico-PR)

ATHLETICO-PR: Santos; Jonathan (Adriano), Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Camacho (Erick), Lucho González (Léo Cittadini) e Nikão; Rony e Marcelo

Técnico: Eduardo Barros

GRÊMIO: Paulo Victor; Rafael Galhardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson (Darlan), Tardelli e Everton; Luciano (Pepê)

Técnico: Renato Gaúcho