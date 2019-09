Athletico Paranaense sai atrás, mas goleia Fortaleza na Arena

Nesta quinta-feira, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Athletico Paranaense derrotou o Fortaleza de virada por 4 a 1. Jogando em casa, o Furacão contou com gols de Marco Rúben, Nikão, Léo Cittadini e Marcelo Cirino para sair com a vitória, enquanto Wellington Paulista fez de pênalti para os visitantes.

Mesmo sem grandes pretensões no Brasileirão após ter conquistado a Copa do Brasil, o Athletico fez boa partida na Arena da Baixada. Apesar de ter saído atrás no placar, a equipe comandada por Tiago Nunes dominou amplamente o jogo.

Com a vitória, o Athletico Paranaense permaneceu na nona colocação, com 30 pontos somados. Na próxima rodada, a equipe visita a Chapecoense, no domingo, às 19h. Enquanto isso, o Fortaleza estacionou na 15ª posição, com 22 pontos. O próximo compromisso do time será contra o Botafogo, na segunda-feira, às 20h.

O jogo – Na primeira chegada com perigo, o Fortaleza abriu o placar. Léo Pereira tocou com a mão na bola dentro da área e, após revisão no VAR, o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Wellington Paulista bateu no canto esquerdo de Santos e os visitantes saíram na frente.

O Athletico passou então a pressionar e chegou ao gol de empate aos 32 minutos. Márcio Azevedo tocou para Rony pela esquerda e o atacante cruzou fechado, encontrando Marco Rúben. O centroavante se antecipou à zaga e tocou para as redes.

Logo na sequência, Bruno Guimarães teve grande chance para virar, porém finalizou por cima do travessão. Aos 48 minutos, Rony arrancou pela esquerda, porém deixou a bola escapar na entrada da área. Na sobra, Cittadini tocou para Nikão e o meia-atacante chutou rasteiro, no canto esquerdo, para fazer o segundo do Furacão.

Na segunda etapa, o Athletico voltou controlando a partida e logo ampliou o placar. Após escanteio cobrado pela direita, Nikão subiu de cabeça e escorou para Léo Cittadini apenas empurrar para o gol e fazer o terceiro do Furacão no jogo.

No final da partida, Nikão saiu na cara do goleiro e finalizou no travessão. Na sobra, Marcelo Cirino mostrou oportunismo e chutou forte para sacramentar o placar.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 4 X 1 FORTALEZA

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 26 de setembro de 2019, quinta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)

VAR: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Cartões amarelos: Léo Pereira, Wellington (Athletico)

GOLS:

Athletico: Marco Rúben (32 minutos do 1º tempo) e Nikão (48 minutos do 1º tempo), Léo Cittadini (15 minutos do 2º tempo), Marcelo Cirino (48 minutos do 2º tempo)

Fortaleza: Wellington Paulista (9 minutos do 1º tempo)

Athletico: Santos; Madson, Lucas Halter, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington (Lucho González), Bruno Guimarães e Léo Cittadini, Nikão, Rony e Marco Ruben.

Técnico: Tiago Nunes

Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Jackson, Quintero e Carlinhos; Juninho, Gabriel Dias e Matheus Vargas; Felipe Pires (Marlon), Romarinho e Wellington Paulista.

Técnico: Zé Ricardo