Ataque é ponto fraco de São Paulo e Cruzeiro

São Paulo e Cruzeiro passam por momentos conturbados e se enfrentam no Morumbi neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A julgar pelos números dos times em 2019, o jogo promete ter poucos gols.

Isso porque tanto o Tricolor quanto a Raposa têm baixa média de gols por jogo. Quarto colocado do Brasileirão, o São Paulo é o pior dos dois no quesito, marcando exatamente um gol por partida, enquanto o Cruzeiro, 16º colocado, tem média de 1,2 gols por compromisso.

Por outro lado, o São Paulo leva ampla vantagem na defesa. O Tricolor tem média de um gol sofrido a cada dois jogos e é dono da segunda melhor defesa do Brasileiro, atrás apenas do líder Palmeiras. Já o Cruzeiro, apesar da presença de Dedé no comando da zaga, tem média de 2,2 gols sofridos por jogo.

O retrospecto recente dos times reforça a expectativa negativa para os ataques. O São Paulo não balança as redes há quatro jogos. Desde a vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, foram três derrotas por 1 a 0 e um empate sem gols. Do outro lado, o Cruzeiro marcou um gol em cada um dos últimos cinco jogos, mas não conseguiu vencer nenhum, empatando uma vez e perdendo quatro.

Apesar da má fase são-paulina, o Tricolor larga vantagem nos últimos encontros com a Raposa. Nas últimas cinco partidas entre as equipes, o São Paulo venceu quatro e perdeu apenas um, em maio de 2018, no Mineirão. Desde então, o time do Morumbi venceu os últimos três duelos, dois como mandante