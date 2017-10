Apesar de folga ao elenco, jogadores lesionados treinam no Palmeiras

Com três vitórias nas últimas três partidas e com um intervalo de uma semana para a próxima partida, o elenco do Palmeiras recebeu folga nesta segunda e nesta terça-feira. No entanto, não são todos os atletas do elenco que poderão aproveitar o descanso. Os meias Guerra e Michel Bastos e o atacante Willian estão lesionados e seguem fazendo trabalhos no Centro de Treinamentos do clube para se recuperarem o mais rápido possível.

O trio, que já esteve no local no último domingo, terá o local a sua disposição por dois períodos. Maior goleador da equipe na temporada, Willian sofreu um edema na coxa esquerda na partida diante da Ponte Preta e possui um previsão de retorno para daqui três semanas. Já Guerra sofreu uma luxação na clávicula durante um treinamento e deve retornar em um mês. Michel Bastos por outro lado vem tratando uma inflamação no joelho e ainda não possui previsão para retorno.

O local também está liberado para atletas que participaram da vitória sobre o Grêmio no último domingo que desejarem realizar um trabalho de recuperação. Autor de um gol no confronto, o meia Moisés foi um dos jogadores que foram ao CT nesta manhã.

Com 53 pontos, o Verdão viu sua distância para o líder Corinthians cair para seis pontos. No entanto, o rival paulista ainda joga seu duelo válido pela 30ª rodada, diante do Botafogo no Rio de Janeiro. Os rivais se enfrentam daqui a duas rodadas no Campeonato Brasileiro.

Antes do clássico, o Palmeiras terá pela frente a partida diante do Cruzeiro, às 20h (de Brasília) da próxima segunda-feira, no estádio Palestra Itália. Com o intervalo de uma semana para o próximo duelo, o grupo do técnico Alberto Valentim irá retomar os trabalhos apenas na quarta-feira.