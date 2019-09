Antony e Pedrinho não jogarão clássico entre São Paulo e Corinthians

Nomes importantes de São Paulo e Corinthians, Antony e Pedrinho não estarão presentes no Majestoso que ocorre no Morumbi no dia 13 de outubro. Na manhã desta sexta-feira, os garotos foram convocados por André Jardine para os amistosos da Seleção Olímpica.

A equipe Sub-23 da Seleção Brasileira jogará em Pernambuco contra Venezuela e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro respetivamente.

Além do clássico, Antony deverá perder o jogo contra o Bahia, que ocorre no dia 9, enquanto Pedrinho desfalca o Timão contra o Athletico Paranaense, no dia 10.

Outra ausência confirmada para o Majestoso é Daniel Alves, que foi convocado para a Seleção principal. O jogo entre São Paulo e Corinthians ocorre na 25ª rodada do Brasileirão. No primeiro turno, o Alvinegro venceu por 1 a 0 com gol de Pedrinho.