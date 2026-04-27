Análise: Corinthians segura vitória com um a menos na raça e ganha fôlego no Brasileiro

O Corinthians mostrou maturidade competitiva para segurar a vitória sobre o Vasco e ganhar fôlego no Campeonato Brasileiro. A expulsão de André ainda no primeiro tempo fez com que o Timão sofresse mais do que deveria para arrancar os três pontos da 13ª rodada, em jogo disputado na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Apoiado pela torcida, o Corinthians começou melhor na partida e criou chances para abrir o placar, principalmente na bola aérea, dominada pela dupla Garro e Gustavo Henrique. Após cruzamentos do argentino, o zagueiro obrigou Léo Jardim a fazer duas defesas. Foi apenas aos 37 minutos que o Timão conseguiu furar a defesa do Vasco com sucesso.

Vitinho tabelou com Garro, e o argentino deu um passe de letra para Matheus Bidu, que finalizou de direita, sem chances para o goleiro. O que poderia ter sido uma vitória mais tranquila ganhou requintes de emoção. André foi expulso aos 45 minutos do segundo tempo após dura entrada em Thiago Mendes e deixou o Timão desfalcado.

Mesmo com mais posse de bola após o intervalo, o Vasco teve dificuldades para transformar o volume em chances claras. A equipe carioca esbarrou na marcação corintiana bem postada e na atuação segura do goleiro Kauê, que apareceu quando exigido e evitou o empate nos momentos de maior pressão.

O time de Fernando Diniz conquistou a vitória importante na raça para aliviar a situação no Brasileiro. Em meio à maratona, o treinador tem tido dor de cabeça para montar a equipe devido aos desfalques. Diante do Vasco, improvisou Raniele na lateral direita e testou Vitinho na vaga de Kayke, que deve ficar fora da temporada. Lingard também aparece como opção no setor e também ganhou minutos.

"O Vitinho é um jogador que já tentei trabalhar em três ocasiões, mas nunca tive sucesso em contratá-lo. Acho que o principal foi o tipo do jogo. Contra o Barra (Copa do Brasil), acho que ele aproveitou bem a chance, fez um segundo tempo interessante. Era uma dúvida de quem ia jogar. Nesse foi o Vitinho, mas nada impede que o Jesse (Lingard) possa jogar a partida seguinte, e o Kaio César. Todos eles estão entrando no ritmo e competindo por vaga no time titular", analisou Diniz.

Situação do Corinthians

Com a vitória sobre o Vasco, o Corinthians saiu da zona do rebaixamento. O Timão chegou a 15 pontos e subiu do 17° para o 14° lugar, a um ponto de distância do Santos, que abre o Z4. Agora, o Timão volta o foco para manter os 100% de aproveitamento na Libertadores. No torneio continental, a equipe de Diniz lidera o Grupo E, com seis pontos conquistados.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo : Corinthians x Peñarol

: Corinthians x Peñarol Competição : Copa Libertadores (3ª rodada)

: Copa Libertadores (3ª rodada) Data e horário : 30 de abril de 2026 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

: 30 de abril de 2026 (quinta-feira), às 21h (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

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