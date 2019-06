Alvo do Santos, Rodinei deve ficar no Flamengo; Pará tem mais chance de sair

Com as contratações de Rafinha e João Lucas, somados a Pará e Rodinei, o Flamengo tem quatro laterais-direitos à disposição do técnico Jorge Jesus. E do quarteto, Pará é quem tem mais chance de sair.

Rodinei é alvo do Santos, mas o Rubro-Negro quer a sua permanência. Pará, com contrato até dezembro de 2019, pode ser negociado.

Rafinha chega com status de titular. E como João Lucas é uma aposta depois de se destacar pelo Bangu e Pará tem vínculo perto do fim, a ideia é manter Rodinei, mesmo que tenha sido reserva na maior parte do primeiro semestre.

A definição ocorrerá nas próximas semanas, com a avaliação completa do elenco por Jorge Jesus. Neste momento, não há conversa pela saída de Rodinei.

Com Rodinei distante, o Peixe busca opções no mercado. Jailson, de saída do futebol do Chipre, foi oferecido e é analisado. Mariano, do Galatasaray (TUR), e Rafael, do Lyon (FRA), são considerados caros.

