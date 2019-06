Sem mostrar o rosto, Najila chega para prestar depoimento do Caso Neymar

Confira este e outros vídeos em

No fim da manhã desta sexta-feira, a modelo Najila Trindade compareceu à 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, para prestar depoimento junto a polícia sobre o caso em que acusa o jogador Neymar de estupro e agressão. Com um esquema de segurança especial do GOE (Grupo de Operações Especiais) a modelo chegou por volta das 12h (de Brasília) no carro da Polícia Civil.

Com a chegada prevista às 11h (de Brasília), Najila atrasou em quase uma hora seu depoimento e chegou acompanhada de uma amiga e seus advogados. Danilo de Andrade, responsável pela defesa da modelo, desembarcou de seu carro particular em meio ao tumulto causado pela presença massiva da imprensa.

Na 6° Delegacia de Defesa da Mulher, Najila será ouvida pela delegada Juliana Bussacos, que investiga o caso. No depoimento, devem ser tiradas algumas dúvidas quanto a viagem da modelo à Paris, a relação com Neymar e as acusações de estupro e agressão. Há também a questão de um suposto vídeo sobre a agressão.

Mais cedo, um exame de corpo de delito foi divulgado e o laudo não apontou lesões na genitália da suposta vítima. Este resultado vai de encontro com o laudo confeccionado por um médico gastroenterologista do Hospital Albert Einsten, durante uma avaliação particular em seu consultório. Na avaliação, ocorrida no dia 21 de maio, portanto, seis dias após o suposto estupro, foram verificadas lesões nas coxas e nádegas. Ele também prestou depoimento na tarde da última quinta-feira na Delegacia da Mulher.

Najila Trindade acusa Neymar, jogador do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira, de estupro em Paris, no dia 15 de maio de 2019. As acusações vieram à tona no último sábado e, desde então, vêm ganhando novos capítulos a cada dia, como vídeos, fotos e, mais recentemente, mensagens trocadas entre os dois, nas quais ela teria “pedido mais”. Ela retruca e diz: “Tá doido? Eu pedi para parar e você até pediu desculpas, mas agora mais uma para a terapia”.

O próprio Neymar já havia divulgado outras partes da conversa com a modelo por meio de sua conta no Instagram e, posteriormente, apagado o conteúdo. Nesta quinta-feira, por sinal, o atacante, cortado da Copa América, prestou depoimento na Delegacia de Repressão de Crimes de Informática.

*Especial para a Gazeta Esportiva