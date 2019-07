Próximo do Fluminense, Nenê conversa para rescindir com o São Paulo

O São Paulo está cada vez mais próximo de dar adeus a um de seus principais nomes da última temporada. Em meio às tratativas com o Fluminense, Nenê agora conversa com a diretoria do Tricolor paulista para rescindir seu contrato, que vai até o fim deste ano.

O São Paulo vê com bons olhos a saída de Nenê do clube. Nesta temporada, o meia perdeu espaço e passou a ser subutilizado considerando o alto salário que recebe. A transferência do atleta de 37 anos fará uma grande diferença no que diz respeito à parte financeira do Tricolor, que prevê uma economia de R$ 3 milhões com os salários de Nenê.

A boa relação que as diretorias de São Paulo e Fluminense possuem pode contribuir para que a negociação seja concretizada logo. Recentemente, Brenner foi emprestado ao Tricolor carioca, enquanto Marquinhos Calazans se transferiu ao Tricolor paulista sem custos.

Nenê foi um dos três jogadores do elenco do São Paulo que foram liberados dos treinos desta intertemporada. Além do meia, Jucilei e Bruno Peres também não se reapresentaram no CFA Laudo Natel, em Cotia, há pouco mais de duas semanas. Inicialmente, o camisa 10 seguiu trabalhando no CT da Barra Funda, porém, depois que o elenco voltou a trabalhar onde costuma, ele não apareceu mais.

Protagonista do São Paulo comandado por Diego Aguirre, que chegou a ser campeão do 1º turno do Campeonato Brasileiro, Nenê terminou 2018 como o vice-artilheiro do Tricolor, com 12 gols, atrás apenas de Diego Souza. Ao todo, foram 55 jogos somente na temporada passada. Já em 2019, o camisa 10 entrou em campo 16 vezes, porém, muitas delas como reserva.

